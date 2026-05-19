El PP rechaza la «ampliación faraónica» del aeropuerto de Ibiza y acusa a Sánchez de tratar a la isla como una «caja registradora»

El PP de Ibiza ha mostrado su rechazo frontal a la ampliación prevista en el aeropuerto de la isla y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y consensúe con las instituciones ibicencas cualquier inversión en la terminal. El presidente de los populares ibicencos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí Bosó, ha calificado el proyecto de "ampliación faraónica" y ha acusado al Ejecutivo central de tratar a Ibiza como una "caja registradora".

"Nos oponemos a esta ampliación faraónica. Ibiza no es la caja registradora del Gobierno: deben rectificar de inmediato y consensuarlo con los ibicencos", ha afirmado con respecto al proyecto Marí Bosó en una nota de prensa difundida este martes. El diputado nacional ha anunciado, además, que el PP seguirá defendiendo iniciativas dirigidas a lograr esa rectificación y a acordar las inversiones que deban realizarse en la terminal «con la finalidad de un mejor servicio aeroportuario».

Según Marí Bosó, el Gobierno pretende ampliar la terminal en todas sus plantas, duplicar las puertas de embarque, habilitar un nuevo dique y crear más zonas comerciales. "Todo ello para seguir haciendo caja a costa de los ibicencos", ha criticado.

El presidente del PP de Ibiza también ha lamentado que, en cambio, "no se habla de la necesidad de incrementar la entredicha seguridad del aeropuerto". A su juicio, el proyecto supone "un auténtico despropósito" y evidencia "una absoluta desconexión con la realidad" del territorio.

Marí Bosó ha cargado asimismo contra los socialistas ibicencos por su silencio ante esta actuación. "Y ante este atropello, ¿dónde están los socialistas ibicencos? ¿Dónde está Vicent Roselló, liderando una vez más el silencio? ¿Dónde está Milena Herrera, que aparece siempre en distintos vídeos y tan desaparecida ahora? ¿Por qué ninguno alza la voz cuando su Gobierno solo invierte allí donde hay negocio y no donde realmente existen necesidades de los ciudadanos?", se ha preguntado.

En contradicción con las políticas de contención y sostenibilidad

El dirigente popular considera que la ampliación del aeropuerto entra en contradicción con las políticas de contención y sostenibilidad impulsadas por las instituciones gobernadas por el PP. En este sentido, ha recordado las medidas del Consell de Ibiza para reducir la presión turística, que, según ha indicado, han permitido "19.000 turistas menos cada día en agosto".

«Y ahora vienen Sánchez, Puente y Aena con una ampliación faraónica que no tiene ninguna correspondencia con estas políticas de contención que están haciendo tanto la máxima institución insular como el Govern», ha añadido.

Marí Bosó ha insistido en que no se pueden tomar este tipo de decisiones "en despachos de Madrid" ni plantear los aeropuertos como "centros comerciales", porque, según ha advertido, eso acaba perjudicando a los ciudadanos.

Por su parte, el senador autonómico Miquel Jerez ha criticado también las políticas de transporte e infraestructuras del Gobierno central, que ha definido como "un sinsentido". Según Jerez, el Ejecutivo ha aprobado el Documento de Regularización Aeroportuaria (DORA), que establece un incremento del 6,9% de las tasas aeroportuarias para desplegar un plan de inversiones de 13.000 millones de euros, entre las que figura la ampliación del aeropuerto de Ibiza.

"Es un disparate, contrario a las medidas impulsadas por las instituciones del PP, concretas y muchas de ellas pioneras en España, como la lucha contra el intrusismo y el alquiler turístico ilegal o la limitación de vehículos en temporada alta", ha señalado. Jerez ha reclamado que el aeropuerto esté "al servicio de la movilidad y de la calidad del servicio público, no de la recaudación". Por ello, ha exigido a Sánchez que escuche a los ibicencos, rectifique y consensúe cualquier actuación con las instituciones de las islas, "que son las que realmente conocen las necesidades de los ciudadanos y el modelo territorial que han votado para Ibiza".