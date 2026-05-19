Polémica por los relojes Swatch: ¿se pueden comprar en Ibiza? La respuesta no gustará a los coleccionistas

La locura por los nuevos relojes de Swatch ha llegado también a Ibiza, aunque con una mala noticia para los coleccionistas y curiosos que se preguntan si pueden comprarlos en la isla: no, al menos de forma oficial, no se pueden conseguir en Ibiza.

El motivo es sencillo. La nueva colección Royal Pop, fruto de la colaboración entre Swatch y Audemars Piguet, se ha lanzado únicamente en tiendas físicas seleccionadas de la marca. Y en Ibiza no hay tienda Swatch. Por tanto, quien quiera hacerse con uno de estos relojes no tiene, por ahora, un punto de venta oficial en la isla.

El lanzamiento ha desatado una auténtica fiebre internacional. Los relojes Royal Pop salieron a la venta el 16 de mayo y se han convertido en uno de los productos más buscados del momento. La colección está formada por modelos de bolsillo inspirados en el diseño del Royal Oak de Audemars Piguet y en la línea Pop de Swatch de los años 80. Su precio oficial ronda los 385-400 euros, dependiendo del mercado y del modelo.

Colas, tensión y tiendas cerradas

La expectación ha sido tan grande que Swatch ha tenido que pedir calma públicamente a sus seguidores. La firma ha advertido a los compradores de que no acudan en grandes grupos a sus tiendas y ha recordado que la colección estará disponible durante varios meses. También ha señalado que, en algunos países, las colas de más de 50 personas pueden no estar permitidas y las ventas podrían pausarse por motivos de seguridad.

El lanzamiento ha provocado escenas de caos en varias ciudades. En Reino Unido, Francia, Estados Unidos y otros países se han registrado aglomeraciones, cierres temporales de tiendas e intervenciones policiales. En París, la policía llegó a usar gases lacrimógenos ante una multitud de unas 300 personas, según recogieron varios medios internacionales.

En España, la situación también se ha notado. En Barcelona, la tienda Swatch del paseo de Gracia vivió una fuerte aglomeración por el lanzamiento, con personas que habían llegado a acampar para intentar comprar uno de los relojes. La tienda no pudo abrir con normalidad por motivos de seguridad, y también hubo problemas en el punto de venta de la Illa Diagonal.

¿Por qué no se pueden comprar en Ibiza?

La clave está en el sistema de venta elegido por la marca. Los Royal Pop no se venden de forma generalizada en cualquier comercio ni se han lanzado como un producto disponible en todos los canales. La venta se ha concentrado en tiendas Swatch seleccionadas y, según las informaciones publicadas sobre el lanzamiento, no estaba disponible online para los relojes.

Eso deja fuera a Ibiza. Al no existir una tienda Swatch en la isla, los compradores ibicencos no tienen un establecimiento oficial al que acudir para intentar comprar uno. La alternativa pasaría por desplazarse a otra ciudad con tienda participante o recurrir al mercado de reventa, donde los precios se han disparado.

La reventa dispara el interés

Parte de la tensión se explica por la reventa. Algunos compradores no buscaban quedarse el reloj, sino revenderlo a precios mucho más altos. En plataformas de segunda mano, los Royal Pop ya se han visto por miles de euros, muy por encima de su precio oficial. Cinco Días apuntó que algunos anuncios en Chrono24 llegaban hasta los 5.000 euros, unas 13 veces el precio del modelo más barato en Francia.

Ese fenómeno ha alimentado aún más la ansiedad de los compradores. Swatch insiste en que la colección seguirá a la venta durante meses, pero las escenas de los últimos días han convertido el lanzamiento en una nueva polémica global para la marca.

Ibiza, fuera del mapa oficial

Para Ibiza, la conclusión es clara: no hay forma oficial de comprar los relojes Royal Pop en la isla si la marca mantiene la venta limitada a sus tiendas seleccionadas. La fiebre por los Swatch x Audemars Piguet puede haber llegado a las búsquedas y conversaciones de los coleccionistas locales, pero no a los escaparates ibicencos.

Quien quiera uno tendrá que armarse de paciencia, mirar qué tiendas participan en la venta o asumir los riesgos y sobreprecios de la reventa. En Ibiza, por ahora, el reloj más buscado de Swatch se mira desde lejos.