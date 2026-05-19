La polémica ampliación del aeropuerto de Ibiza: ¿qué obras y cambios contempla?

A finales del pasado mes de febrero, Diario de Ibiza adelantaba que el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (DORA III) que había presentado unos días antes Aena (Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea), y que incluye la política del gestor para todos los aeropuertos públicos de interés general en este periodo, contempla para Ibiza una inversión de 229,7 millones de euros, "muy superior a la de 2022 a 2026, que fue de 75,9 millones".

Desde entonces, la cascada de reacciones en contra de estas obras no ha parado, y las principales quejas se centran en una posible ampliación de la capacidad y, por lo tanto, del número de pasajeros que puede albergar las instalaciones de es Codolar, y en la ausencia de contactos de Aena con las administraciones para consultar el proyecto y pactar alguna modificación, si fuera el caso.

El pliego técnico de Aena plantea una importante reforma de la terminal, con ampliaciones en varias plantas, nuevas zonas de embarque, reordenación de los flujos de pasajeros, renovación de instalaciones y actuaciones auxiliares en el lado aire.

Estudios de capacidad, nuevas puertas de embarque...

El documento, fechado en marzo de 2026, no fija un objetivo concreto de incremento de capacidad de la terminal en número de pasajeros al año ni establece una cifra futura de pasajeros por hora, pero sí contempla estudios de capacidad, nuevas puertas de embarque, más mostradores de facturación y una ampliación general de superficies operativas. Desde Aena explican que, para poner un ejemplo de la necesidad de modernizar las instalaciones, el aeropuerto de Menorca tiene más fingers (para el acceso de pasajeros a los aviones directamente desde la terminal) que el de Ibiza, con menos de la mitad de pasajeros al año.

La actuación sobre la terminal se estructura en cuatro grandes bloques: ampliación suroeste del edificio, con un desplazamiento de 60 metros de la fachada; ampliación y remodelación de la sala de embarque, con un forjado sobre el patio de carrillos y el desplazamiento de 24 metros de la fachada del lado aire; construcción de un nuevo dique noreste de unas dimensiones aproximadas de 170 por 24 metros; y distintas actuaciones de remodelación en el edificio existente.

Desviar el Camí des Codols y soterrar el Torrent de sa Font

Fuera de la terminal, se proyecta una nueva zona de apoyo a la aeronave y demoler tres edificios handling situados al noreste de la terminal, junto a la torre de control, ampliar la zona de estacionamiento de equipos handling hasta una plataforma estimada de 8.500 metros cuadrados, trasladar el punto limpio y construir un nuevo edificio de actividades aeronáuticas y talleres de equipos handling, con planta baja para talleres y planta alta para oficinas, de unos 7.000 metros cuadrados por planta.

Pasajeros en el interior de la terminal de Ibiza. / César Navarro Adame / 67

Esa nueva zona incluirá un aparcamiento de unos 8.000 metros cuadrados, plataforma de equipos handling de unos 9.400 metros cuadrados y nuevo acceso al lado aire. Obligará a desviar el Camí des Codols, con una longitud aproximada de 700 metros, y a soterrar el Torrent de sa Font al menos en el tramo de esta actuación, de 200 metros, aunque no se descarta su soterramiento completo.

16 nuevos mostradores

En la planta baja, la ampliación suroeste permitirá crear nueva superficie de restauración e incorporar 16 nuevos mostradores de facturación. También se prevé ampliar el patio de carrillos con dos nuevos hipódromos (cintas transportadoras para las maletas) y las cintas necesarias para dar servicio a esos mostradores.

El proyecto prevé concentrar la nueva zona de control de seguridad de salidas, compuesta por 17 líneas de seguridad, con una reservada para acceso prioritario y otras dos para personas con movilidad reducida y familias. El acceso de los pasajeros podrá realizarse tanto por el núcleo de comunicación existente como por otro de nueva creación junto a la fachada suroeste, con dos zonas para el control de tarjetas de embarque antes de la formación de colas del filtro de seguridad.

También habrá unos 5.000 metros cuadrados de nueva creación para oficinas destinadas al personal de Aena, ahora distribuidas en la zona suroeste y junto al dique del extremo este del edificio. En esa superficie se proyecta el nuevo Centro de Gestión Aeroportuaria, que sustituirá al Cecoa existente.

Ampliación de la sala de embarque hacia el suroeste, sureste y noreste

La sala de embarque será uno de los puntos centrales de la reforma. El pliego prevé su ampliación hacia el suroeste, el sureste y el noreste, así como una ganancia de superficie útil al eliminar el filtro de seguridad y la sala VIP existentes junto al núcleo principal de comunicación vertical. La actuación exigirá construir un forjado sobre el patio de carrillos y mantener la operatividad del aeropuerto durante la ejecución de las obras.

El documento indica además que será necesaria la demolición de las cuatro prepasarelas y los tres diques existentes en la actualidad. La nueva sala de embarque pasará a disponer de una zona común para todos los pasajeros y de una zona No Schengen ubicada en el nuevo dique noreste, con control de pasaportes centralizado en lugar de realizarse en las puertas de embarque.

Precisamente sobre las puertas de embarque, Aena prevé que la nueva zona común cuente con 18: siete en contacto con pasarela telescópica, cuatro de embarque a pie en remoto próximo, destinadas prioritariamente al tráfico regional e interislas, y siete de embarque remoto con acceso desde prepasarelas. A ellas se suman dos puertas adicionales, una en contacto con pasarela telescópica y otra remota con acceso desde pasarela.

El nuevo dique noreste, de dos plantas y unas dimensiones aproximadas de 170 por 24 metros, servirá para crear la nueva zona de embarque para pasajeros No Schengen (de fuera de la UE), un nuevo núcleo de comunicación vertical para las llegadas No Schengen y reubicar salas de autoridades, prensa y otras dependencias. Esta nueva zona No Schengen contará con 12 puertas de embarque: cuatro en contacto con pasarelas telescópicas en P10, cuatro de embarque remoto con acceso desde prepasarelas y cuatro de embarque remoto con acceso a pie.

Nueva sala VIP y una terraza de libre acceso

Se contempla un nuevo acceso desde la sala de embarque a una nueva sala VIP de 2.000 metros cuadrados y a una terraza de libre acceso, y facilitar el acceso a la sala de embarque para pasajeros en conexión que desembarquen en posiciones remotas.

En llegadas, el control de pasaportes crece hacia el este para permitir la ampliación de la sala de recogida de equipajes. Esto afectará a dependencias que ahora ocupan las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la sala de autoridades, a la sala de prensa y a otras dependencias destinadas a coordinación y handling, que deberán ser reubicadas.

También se renovarán instalaciones interiores de todo el edificio terminal. El documento cita redes hidráulicas, climatización, alumbrado y control. Además, Aena exige un estudio completo de flujos de pasajeros, incluidas las personas con movilidad reducida, y de mercancías.

Las cargas térmicas y demolición de edificios existentes

La ampliación del edificio modificará las cargas térmicas, por lo que el pliego prevé un estudio global de climatización y la completa renovación del sistema de producción de agua destinada a climatización, actualmente formado por seis bombas de calor y cinco enfriadoras en la cubierta. Para aligerar la sobrecarga en el forjado, se plantea construir un nuevo edificio termo-frigorífico que albergue todo el sistema de producción y bombeo.