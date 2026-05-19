Los particulares de Balears recibieron 1.404 millones de euros en créditos de CaixaBank en 2025

CaixaBank concedió 1.404 millones de euros de financiación a clientes particulares, con un gran crecimiento de la nueva producción hipotecaria y de los créditos al consumo en 2025. La entidad financiera también destaca en una nota de prensa su impulso al tejido empresarial y turístico balear, con 740 millones de euros en financiación a pymes y 1.231 millones destinados al sector turístico.

Además, CaixaBank tiene el liderazgo en banca privada en el archipiélago, con 1.193 millones de euros bajo gestión en asesoramiento independiente, así como el impacto social de la entidad a través de MicroBank, que contribuyó a generar más de 850 puestos de trabajo y apoyó la creación de más de 250 pequeños negocios en las islas durante el último ejercicio.

En el ámbito social, la empresa reafirma su compromiso con el territorio a través de iniciativas como el ‘Mes Social’. Se trata del programa de voluntariado corporativo que impulsará durante este mes de mayo numerosas actividades solidarias y medioambientales en toda España tras un ejercicio en el que participó el 53% de los empleados de CaixaBank en Baleares.

La reunión del Consejo Asesor Territorial en Baleares

El Consejo Asesor Territorial en Baleares de CaixaBank repasó estas cifras este martes, en el que ha sido la primera reunión anual de este órgano consultivo. El encuentro, celebrado en la sede de la Dirección Territorial de la entidad financiera en Palma, ha contado con la intervención de Jordi Mondéjar, director de Negocio, y de María Cruz Rivera, directora territorial en Balears.

Durante el evento, los miembros del Consejo Asesor Territorial de Baleares han debatido sobre las principales variables de la coyuntura económica actual y han analizado el cierre de 2025 y los resultados de la entidad del primer trimestre de 2026.

Reforzar el arraigo en Balears

El comunicado indica que el Consejo Asesor de CaixaBank en Baleares trabaja con el objetivo de garantizar las funciones de representación institucional, de seguimiento de la actividad financiera y de la acción social de la entidad en las islas. Asimismo, aspira a reforzar el arraigo y la vinculación histórica que la entidad financiera tiene en la región.

Los miembros de este órgano consultivo son personas de reconocida trayectoria y prestigio profesional de la sociedad balear, según la nota. Su tarea es asesorar e informar a la entidad financiera sobre aquellas cuestiones que afecten a su situación económica, a las perspectivas de desarrollo o las oportunidades que puedan proyectarse en la zona. La duración de su mandato es de tres años, aunque pueden ser reelegidos.

El Consejo Asesor está presidido por Francisco José Conrado de Villalonga y cuenta con los siguientes miembros: Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB); Encarna Piñero, consejera delegada de Piñero; Corinna Graf, CEO de Puerto Punta Portals; Juan Manuel Costa, director y fundador de Grupo Paya Hotels; José Díaz Montañés, CEO de Artiem Hotels; Marcos Marí, vicepresidente del Grupo Insotel y consejero delegado de Trasmapi; Lina Mascaró, presidenta del Grupo Mascaró; Vicente Fenollar, presidente ejecutivo del Consejo en Ávoris y director general Económico Financiero del Grupo Barceló; Naomi Riu, directora financiera de RIU Hotels & Resorts y Othman Ktiri, CEO y fundador de OK Mobility.