Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos

Las obras que se están ejecutando en el Hotel Corso de Ibiza, en la zona de es Botafoc del puerto de Ibiza, en previsión del traslado del restaurante cabaré Lío Ibiza de Marina Ibiza a este establecimiento el año que viene, han dejado al descubierto restos arqueológicos que deberán analizarse.

Los trabajos, que cuentan con el visto bueno del Ayuntamiento de Ibiza, han sacado a la luz lo que parece ser la esquina de una pared cimentada sobre la roca. En esta zona de Ibiza, en s'Illa Plana, se descubrieron en el pasado vestigios que han permitido aventurar que acogía un santuario de la época fenicia. Los trabajos de investigación en el santuario de s'Illa Plana se iniciaron en diciembre de 1907 y finalizaron en marzo del año 1908. Estaban dirigidos por Arturo Pérez-Cabrero y fueron financiados por el director de la Sociedad Arqueológica Ebusitana, Juan Román y Calvet.

Los técnicos del Consell de Ibiza ya han visitado la zona, aunque desde la institución, preguntados este lunes por el hallazgo, todavía no han aportado más detalles. Por ahora, los restos no se han excavado y la obra sigue bajo el control arqueológico de una empresa contratada por los responsables del proyecto del Lío.

Retirada de tierra superficial

Por ahora no se ha excavado este yacimiento, sólo se han realizado trabajos para retirar los niveles de tierra superficiales que cubrían los restos.

Las obras para ubicar Lío Ibiza (fundado por Pacha y, desde la venta de este grupo por parte de Ricardo Urgell, propiedad del fondo de inversión Trilantic Capital) en el Hotel Corso han provocado un alud de denuncias y quejas de muchos de los vecinos de la zona, que temen los problemas de ruido, pero sobre todo de movilidad, que consideran provocará este movimiento empresarial. Incluso algunos dudan de que las obras dispongan de todos los permisos necesarios.

A finales del pasado mes de abril, desde Lío Ibiza aseguraron que su "traslado previsto" al Hotel El Corso se desarrollaba "dentro del marco administrativo y urbanístico correspondiente, con pleno y absoluto cumplimiento de todas las exigencias legales, técnicas, medioambientales y de convivencia que resulten aplicables".

La empresa reaccionaba de esta manera a la denuncia pública formulada días antes por la comunidad de vecinos de s'Illa Plana sobre la supuesta "ilegalidad" de ese proyecto, que califican de "un auténtico despropósito" para el barrio y que, afirman, no tiene encaje en el actual Plan General de Ordenación Urbana de Ibiza (PGOU)