El nuevo restaurante de Dani García en Ibiza ya tiene carta y fecha de apertura: platos de hasta 390 euros el kilo

Leña, el restaurante de Dani García especializado en cocina al carbón, aterriza en Ibiza el próximo 5 de junio. Lo hará en The Site, el nuevo hotel de Bless en Platja d’en Bossa, y llega con una carta que confirma que la experiencia no será precisamente low cost: hay platos de barra desde 9 euros, cócteles a 22 euros, carnes premium que alcanzan los 380 euros y wagyu japonés a 390 euros el kilo.

El concepto nació en Marbella, el lugar donde Dani García obtuvo sus tres estrellas Michelin en 2019, y se presenta como una cocina centrada en el fuego, las brasas y los sabores ahumados. La marca ya figura en destinos como Marbella, Madrid, Dubai, Barcelona, Mallorca, Ibiza y Bodrum, con Miami como próxima apertura.

Una carta con precios que empiezan en 9 euros… y se disparan

La parte más accesible aparece en la barra, con edamame a la brasa por 9 euros, empanada de pollo por 18 euros o la conocida burger de Leña por 29 euros. Pero el salto llega rápido: el pollo frito con 30 gramos de caviar cuesta 110 euros y el yakitori de wagyu A5 se sirve a 39 euros.

En la carta principal también hay entrantes como la burrata ahumada con pimientos asados por 26 euros, el puerro asado al carbón por 24 euros, la ensalada César por 28 euros, el steak tartar hecho en mesa por 34 euros o la sobrasada ibicenca con miel y pan a la brasa por 19 euros. El servicio de pan y mantequilla se cobra por separado: 6,50 euros por persona.

Los platos más caros de Leña Ibiza

La parte más llamativa de la carta está en los cortes premium y los productos del mar. La chuleta de buey de wagyu de Miyazaki, de 1,3 kilos, cuesta 380 euros. El ribeye wagyu A5 de Kagoshima se ofrece a 390 euros el kilo, con un mínimo de 500 gramos.

Entre los pescados y mariscos, la langosta de Ibiza a la brasa se sirve a 260 euros el kilo, con opción de añadir beurre blanc de mantequilla ahumada y 20 gramos de caviar por 59 euros más. El carabinero XXL a la brasa cuesta 245 euros el kilo. También hay opciones más contenidas, como el pulpo a la brasa por 29 euros, el solomillo de atún por 42 euros o la lubina asada a la parrilla por 45 euros.

Cócteles, caviar y postres de edición limitada

La carta líquida incluye cócteles de autor a 22 euros cada uno, como Madagascar, Chipotle Crush o Yellow Mellow. En el apartado más exclusivo aparecen propuestas como la katsu burger de wagyu y caviar por 125 euros, el caviar & waffles por 150 euros con 50 gramos de caviar o 280 euros con 100 gramos.

Los postres se mueven entre los 14 y los 29 euros. Hay tarta de chocolate por 14 euros, coulant de pistacho inspirado en un chocolate Dubai por 16 euros, ensaimada ibicenca rellena por 22 euros y una Tarta di Rose para dos personas por 29 euros, de la que el restaurante advierte que solo prepara 50 unidades al día.

Dani García lleva sus brasas a Platja d’en Bossa

Con esta apertura, Platja d’en Bossa suma una nueva dirección gastronómica de alto impacto para la temporada. Leña llega a Ibiza con una propuesta construida alrededor del humo, el carbón y el producto premium, pero también con una carta que dará conversación por sus precios: desde una entrada de 9 euros hasta carnes y mariscos que superan ampliamente los 200 euros.

Además, el chef también abrirá en la misma zona otro restaurante, Lobito de Mar, su primer establecimiento junto al mar.