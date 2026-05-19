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El nuevo comandante general de Balears visita Sant Antoni

El nuevo comandante general de Balears visita Sant Antoni | ASA

El nuevo comandante general de Balears visita Sant Antoni | ASA

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y la primera teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, recibieron ayer al nuevo comandante general de las Illes Balears, Ricardo Esteban Cabrejos, en una visita institucional para abordar cuestiones relacionadas con la seguridad y la colaboración entre administraciones.

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