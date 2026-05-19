Mueren cinco gatos comunitarios con signos de envenenamiento en Ibiza: denuncian el caso en los juzgados

La Associació de Colònies Felines de Ibiza (ACFE) ha alertado de la aparición de cinco gatos comunitarios muertos en la urbanización Coralmar, en Cala Tarida, en el municipio de Sant Josep, en circunstancias que considera "preocupantes".

La entidad ha informado especialmente al vecindario de los edificios Diana y Marina, después de que varios de los animales fueran examinados por un veterinario. Según ACFE, el informe recoge signos compatibles, de forma inicial, con una posible intoxicación o envenenamiento.

Ante la gravedad de los hechos, la asociación presentó ese mismo día una denuncia formal ante el juzgado de guardia para que se investigue lo ocurrido. ACFE recuerda, además, que el año pasado ya alertó a la comunidad por hechos similares.

Llamamiento a preservar posibles pruebas

ACFE pide a cualquier vecino o vecina que encuentre comida sospechosa, cebos, polvo, líquidos, recipientes manipulados o cualquier sustancia extraña que no lo toque, no lo retire y no lo manipule. La asociación recomienda contactar de inmediato con la Guardia Civil/SEPRONA, la Policía Local, el 112 y la propia ACFE, con el objetivo de preservar posibles pruebas y evitar riesgos tanto para personas como para animales.

La entidad recuerda que la Ley 7/2023 protege las colonias felinas y obliga a respetar la integridad, seguridad y calidad de vida de los gatos comunitarios, así como sus puntos de comida y refugio. También advierte de que manipular o retirar elementos de una colonia puede ser sancionable administrativamente. En caso de muerte de un gato comunitario, la normativa contempla estos hechos como una infracción muy grave, con multas que pueden oscilar entre 50.001 y 200.000 euros, siempre que no sean constitutivos de delito. Además, el posible uso de veneno o cebos tóxicos puede derivar en un delito penal contra los animales.

ACFE también solicita a la Comunidad General de Vecinos de Coralmar colaboración para encontrar un punto de alimentación seguro, consensuado y adecuado, que permita seguir alimentando y controlando a los gatos comunitarios conforme a la ley. La asociación subraya que su comunicado no señala culpables concretos y que la determinación de responsabilidades corresponde a las autoridades competentes. Por ello, pide responsabilidad, colaboración y respeto para evitar nuevos episodios de maltrato o muerte de animales en la urbanización.