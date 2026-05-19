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Atención conductores: corte de tráfico este miércoles en Ibiza por las obras de Can Ventosa

La calle Carles III, el tramo entre Pere Francès e Ignasi Wallis permanecerán cerradas de 8 a 18 horas

Obras de asfaltado en la Avenida Ignacio Wallis, cerca de Can Ventosa

Obras de asfaltado en la Avenida Ignacio Wallis, cerca de Can Ventosa / J.A. Riera

Carolina Avilar

Carolina Avilar

ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que este miércoles 20 de mayo se cortará al tráfico la calle Carles III, en el tramo comprendido entre la calle Pere Francès y la avenida Ignasi Wallis.

El cierre se realizará entre las 8 y las 18 horas debido a los trabajos de preparación de las obras que se iniciarán en Can Ventosa. Desde el Ayuntamiento se recomienda evitar la zona durante esa franja horaria y utilizar itinerarios alternativos para facilitar la movilidad. El Consistorio ha pedido disculpas por las molestias que pueda ocasionar esta actuación.

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