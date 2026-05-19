No imaginarías dónde se prepara la mejor tapa con patata de Ibiza

El Centre de Majors de Sant Josep ha ganado el premio a la mejor tapa gastronómica de la III Fira de sa Patata Ibicenca 2026, celebrada el pasado domingo 17 de mayo. El galardón, conocido como 'Patata Josepina', reconoce la mejor propuesta culinaria presentada durante la feria, en la que la patata ibicenca fue la protagonista. Eso sí, desde el Ayuntamiento no detallan qué tapa ha servido al restaurante del centro para conseguir el galardón. Misterio.

La entrega del premio se celebró este martes y corrió a cargo del restaurante Can Limo, ganador de la edición anterior, junto a la regidora de Promoción Empresarial y Transporte, Lourdes Marí.

La Semana Gastronómica sigue hasta el domingo

El Ayuntamienbto de Sant Josep recuerda que hasta este domingo 24 de mayo continúa la Semana Gastronómica de la Patata Vermella de Ibiza, una iniciativa organizada con la colaboración del Consell d’Eivissa. Durante estos días, varios restaurantes del municipio ofrecen menús y propuestas especiales para rendir homenaje a este producto local.

Las propuestas pueden degustarse en Can Berri Vell, Es Balneari Cala Carbó, Taste of Salia, Ca na Sofia, S’Espartar, Rascalobos y Sa Caleta.