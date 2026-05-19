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Llama la atención: la fiesta entre embarcaciones abarloadas en Formentera

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La fiesta entre embarcaciones abarloadas en la costa de es Caló de Sant Agustí de Formentera, que ha sido denunciada por los vecinos por la música a todo volumen que se puede escuchar perfectamente desde tierra. Este tipo de fiestas no deberían obtener permisos además por sus perjuicios ambientales. El respeto debería estar por encima de todo.

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El problema que se van a encontrar los refuerzos de la Guardia Civil que tienen que llegar a las islas el próximo mes de julio. Según la asociación de agentes Jucil hay 90 vacantes para este verano en las Pitiusas, 70 en Ibiza y 20 en Formentera, aunque lo normal es que no se cubran todas. Los agentes que tengan este destino tendrán solo diez días para encontrar alojamiento en plena temporada, así que no sería raro volver a ver a guardias civiles durmiendo en caravanas o coches si nadie lo remedia antes.

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La buena memoria del obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas, que en la misa de las fiestas de Puig d’en Valls no olvidó felicitar a todos los que hacen posible la celebración uno a uno. Tantos que incluso el párroco bromeó sobre ello al terminar.

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