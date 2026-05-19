"La gente no viene a Ibiza a encontrarse. Viene a no sentir durante una semana”: el 'influencer' Víctor Óscar ironiza con las paradojas de la isla

Ibiza sigue siendo una de las islas más deseadas del mundo, pero también una de las más contradictorias. Así lo plantea el creador de contenido Víctor Óscar Juaranz en un vídeo en el que analiza, con ironía y tono crítico, qué está pasando en la que califica como "isla blanca".

En su reflexión, Juaranz dibuja una Ibiza donde conviven los Ferraris, los beach clubs, las mesas de miles de euros y los atardeceres espectaculares con una realidad mucho menos glamurosa: peleas, basura en calas y playas, turistas descontrolados, trabajadores sin vivienda y personas durmiendo en coches o furgonetas.

“Ibiza es probablemente el único lugar del mundo donde alguien puede pagar 4.000 euros por una mesa y otro dormir en una furgoneta a 300 metros”, afirma el creador en el vídeo, antes de resumir esa contradicción con una frase cargada de ironía: “La dualidad espiritual, lo llaman”.

La Ibiza del lujo y la Ibiza de quienes no pueden vivir en ella

El vídeo pone el foco en una de las grandes paradojas de la isla: casi todo el mundo critica el turismo, pero buena parte de la economía depende precisamente de él. Según plantea Juaranz, se quejan los residentes, los españoles instalados, los nuevos ricos con estética espiritual, los empresarios y hasta quienes viven directamente de vender experiencias ligadas a esa imagen de Ibiza como refugio de libertad.

“Todos diciendo: Ibiza ya no es lo que era”, apunta. Pero, según su reflexión, esa frase convive con una “amnesia selectiva” sobre el pasado de la isla. Antes de los jets privados, los beach clubs, el lujo internacional y los rituales chamánicos patrocinados por marcas premium, Ibiza era una isla pobre.

Juaranz recuerda que fueron los hippies, los artistas, los raros y quienes no encajaban quienes ayudaron a vender al mundo una idea poderosa: la libertad. Pero detrás de esa idea, sostiene, llegó el negocio.

“Ibiza ya no vende fiesta, vende escapismo premium”

Uno de los momentos más contundentes del vídeo llega cuando el creador resume la transformación del modelo ibicenco: “Ibiza ya no vende fiesta, vende escapismo premium”.

Para Juaranz, la isla ha dejado de ser solo un destino de ocio para convertirse en un producto emocional de lujo. Un lugar al que muchos no acuden para encontrarse, sino para dejar de sentir durante unos días. “La gente no viene a encontrarse. Viene a no sentir durante una semana”, afirma.

Calas saturadas, alquileres imposibles y una isla bajo presión

Más allá de la crítica cultural, el vídeo también señala problemas concretos que atraviesan la isla: la presión sobre las playas y calas, la basura en espacios naturales, el encarecimiento de los alquileres, la expulsión de trabajadores y una sensación creciente de deterioro social.

Juaranz describe una Ibiza donde “las playas y las famosas calas parecen un cenicero colectivo” y donde los precios de la vivienda dificultan que quienes sostienen la temporada puedan vivir en la isla. A esa tensión suma la percepción de un aumento de la violencia, los robos y el desgaste de un modelo que, según él, todos saben que está roto, pero pocos quieren cuestionar mientras siga generando dinero.

Ibiza como espejo de Europa

La reflexión de Juaranz no presenta Ibiza solo como un destino turístico en crisis, sino como un símbolo. Para el creador, la isla funciona como un espejo de Europa: mucho lujo, mucho discurso espiritual, mucho “vive el momento” y una cantidad creciente de personas que no saben qué hacer consigo mismas cuando la música se apaga.

“Ibiza no amplifica quién eres. Amplifica lo que escondes”, sostiene. Según su lectura, quien llega vacío se siente más vacío; quien llega roto, explota antes; y quien llega con ego, lo ve crecer como un incendio.

Por eso, concluye, la isla no transforma necesariamente a quienes la visitan, sino que los exagera. “Esta isla no te transforma, te exagera”, resume.