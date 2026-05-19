Ibiza tendrá bachillerato para adultos: fechas, matrícula y cómo estudiar en horario de tarde
La Conselleria d’Educació i Universitats amplía la oferta formativa para adultos a partir del curso 2026-2027 en Ibiza y Menorca
Ibiza contará con bachillerato para adultos a partir del curso 2026-2027. La Conselleria d’Educació i Universitats ha anunciado la ampliación de esta oferta formativa, que permitirá cursar estos estudios también en Ibiza y Menorca, acercando el bachillerato a personas adultas que quieran retomar su formación, mejorar su perfil académico o acceder a nuevas oportunidades profesionales.
En el caso de Ibiza, las clases se impartirán en el CEPA Pitiüses, dentro de una modalidad pensada para facilitar la conciliación con la vida laboral y personal. Por este motivo, la formación se ofrecerá en horario vespertino, una opción especialmente dirigida a quienes trabajan o tienen otras responsabilidades durante el día.
El programa permite cursar el bachillerato para adultos de manera flexible. El alumnado podrá matricularse por materias, sin límite de convocatorias, lo que facilita avanzar de forma progresiva y adaptada al ritmo de cada persona.
Al finalizar los estudios, los alumnos obtendrán el título oficial de bachillerato en la modalidad general, una titulación que abre la puerta a continuar estudiando, acceder a ciclos formativos de grado superior, preparar oposiciones o mejorar las opciones de empleo.
Fechas para solicitar plaza y matricularse
El proceso de admisión para el curso 2026-2027 se organizará en dos fases principales:
La reserva de plaza estará abierta del 22 al 29 de junio.
La matrícula podrá formalizarse en dos periodos: del 6 al 20 de julio y del 14 de septiembre al 2 de octubre.
Centros donde se podrá cursar
La oferta de bachillerato para adultos se desarrollará en los centros de enseñanza para adultos de Balears. En concreto, estará disponible en:
- CEPA Camp Rodó, en Palma.
- CEPA Pilar Benejam, en Menorca.
- CEPA Pitiüses, en Ibiza.
Estos centros ofrecen formación orientada a adquirir, actualizar o ampliar conocimientos, tanto para el desarrollo personal como para mejorar las oportunidades profesionales.
Las personas interesadas pueden consultar más información en el portal oficial de enseñanzas para adultos de la Conselleria d’Educació i Universitats.
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