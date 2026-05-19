Salud niega que solo haya cuatro médicos con el MIR en el servicio de Urgencias de Can Misses y defiende la calidad de la asistencia

El Área de Salud de Eivissa y Formentera (Asef) ha defendido este martes la calidad de la asistencia que presta el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses y ha asegurado que los datos ofrecidos por el Grupo Parlamentario Socialista durante el pleno del Parlament balear, "no son del todo correctos". Frente a la afirmación de los socialistas de que el servicio cuenta únicamente con 24 médicos, desde Asef sostienen que la plantilla disponible es de 27,5 facultativos, ya que hay especialistas de otras áreas que colaboran realizando guardias.

Además, desde el Área de Salud afirman que siete de estos profesionales han cursado el MIR, frente a los cuatro señalados por la diputada socialista Irantzu Fernández durante la sesión plenaria.

El MIR es un programa de formación especializada para médicos, aunque la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias es de reciente creación y la primera promoción nacional no finalizará su formación hasta 2030. Así, los facultativos que trabajan en Urgencias en toda España pueden ser médicos generalistas o cardiólogos, cirujanos, ginecólogos o dermatólogos, pero ninguno está especializado en atención urgente por el momento.

Desde Asef añaden que "la prioridad de cualquier servicio de salud es garantizar la asistencia con los recursos que se tienen", y aclaran que todos los facultativos del Ib-salut tienen la formación adecuada. Además, destacan desde la gerencia de la sanidad pública pitiusa que algunos médicos no tienen una especialidad cursada pero llevan "décadas" formando parte del servicio de Urgencias y han demostrado su "valía y experiencia" en el trabajo año tras año.