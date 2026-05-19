Ibiza recibe en Madrid un premio de la FEMP por sus buenas prácticas contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Ibiza ha recogido este martes en Madrid el premio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que reconoce las buenas prácticas locales contra la violencia machista, dentro de la X Convocatoria del Concurso de Buenas Prácticas Locales contra la Violencia sobre las Mujeres.

Al acto han asistido el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero; la concejala de Igualdad, Sara Barbado, y la técnica de la Mesa local de coordinación para el abordaje de las violencias machistas del municipio de Ibiza, Sara Vázquez. El Consistorio ha sido reconocido en el Área 2, centrada en la mejora de la respuesta institucional mediante la coordinación y el trabajo en red entre administraciones y organismos responsables.

Una mesa para reforzar la coordinación

El galardón reconoce la iniciativa municipal ‘Mesa local de coordinación para el abordaje de las violencias machistas del municipio de Ibiza’, creada en mayo de 2024 con el objetivo de promover y mejorar la coordinación municipal entre los agentes implicados en la lucha contra las violencias machistas.

La concejala de Igualdad, Sara Barbado, ha destacado que esta Mesa funciona como un instrumento operativo de trabajo en el que están representados los diferentes ámbitos profesionales que, dentro del municipio, intervienen directa o indirectamente en la lucha contra la violencia machista. Estos profesionales participan tanto desde la atención a las mujeres como desde la prevención, con el objetivo de coordinar y optimizar todas las actuaciones que se ponen en marcha en esta materia.

Con este reconocimiento, la FEMP pone en valor el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de Ibiza para mejorar la respuesta institucional, reforzar la colaboración entre servicios y avanzar en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista.