Ibiza prepara una guía para que comercios y espacios de ocio sean más inclusivos

La Mesa Técnica de Accesibilidad del Ayuntamiento de Ibiza ha avanzado este martes en la elaboración de una futura guía de ocio y comercios inclusivos y adaptados, un documento que busca ofrecer pautas prácticas para mejorar la atención y la accesibilidad en establecimientos, comercios y espacios de ocio de la ciudad.

La reunión se ha celebrado en el edificio Cetis y ha contado con la participación del área de Bienestar Social y de diferentes entidades sociales y sociosanitarias de la isla. El objetivo es seguir trabajando para que Ibiza sea una ciudad más accesible, inclusiva y adaptada a todas las personas. Durante el encuentro, la regidora de Bienestar Social y Vivienda, Lola Penín, ha presentado el primer borrador de esta guía, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento que pretende recoger recomendaciones y criterios básicos para facilitar una atención más inclusiva.

"Esta guía nace con una vocación muy práctica y participativa, por lo que hemos querido contar con la experiencia directa de las entidades sociales para construir una herramienta útil, realista y aplicable al día a día de la ciudad", ha destacado Penín, que ha participado en la reunión junto al director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Iván Castro.

Una herramienta práctica para mejorar la accesibilidad

El documento aborda cuestiones relacionadas con la accesibilidad física de los espacios, la comunicación accesible, la atención adecuada a personas con discapacidad o diversidad funcional y pequeñas medidas cotidianas que pueden contribuir a mejorar la autonomía, el confort y la experiencia de las personas usuarias.

Este primer borrador se ha presentado con la voluntad de que las entidades que forman parte de la Mesa puedan realizar aportaciones, sugerencias y propuestas de mejora antes de su redacción definitiva. "El objetivo es construir esta guía entre todos y todas, escuchando las necesidades reales de las personas y haciendo de Ibiza una ciudad cada vez más amable y accesible", ha añadido la regidora.

La primera Mesa de Accesibilidad de la isla

La Mesa Técnica de Accesibilidad se constituyó este año como un espacio estable de participación y coordinación entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo, después de que el Consejo Municipal de Servicios Sociales aprobara por unanimidad su creación.

Se trata de la primera Mesa de Accesibilidad constituida en la isla y en ella participan diversas entidades sociales y sociosanitarias vinculadas a los ámbitos de la discapacidad, la salud mental, la accesibilidad y la inclusión social. Su primera reunión se celebró el 17 de febrero de 2026.

Penín ha recordado que esta iniciativa forma parte del compromiso municipal de avanzar hacia la ciudad de la inclusión, junto a otras actuaciones desarrolladas en los últimos años, como el cine inclusivo en colaboración con Aficine, la instalación de bucles magnéticos en Can Ventosa y en oficinas municipales, la mejora de la accesibilidad en la playa de ses Figueretes, la ampliación del taxi adaptado o la incorporación de tecnología NaviLens en el Parc de la Pau.