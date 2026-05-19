Solo cuatro de los 24 médicos en Urgencias del hospital de Ibiza tienen el MIR

Tan solo cuatro de los 24 médicos que atienden el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses de Ibiza ha cursado completamente el MIR, el programa de formación y especialización para médicos licenciados en España, supervisado por el Ministerio de Sanidad. Así lo ha denunciado la diputada del Grupo parlamentario socialista Irantzu Fernández durante el pleno del Parlament balear celebrado este martes, que ha iniciado su intervención recordando y lamentando la agresión sexual sufrida por una paciente del centro sanitario ibicenco.

La socialista ha preguntado a la consellera balear de Salud, Manuela García, si los médicos de Can Misses, en especial los del servicio de Urgencias, disponen de los medios necesarios para dar un buen servicio. En su respuesta, la responsable del área ha aprovechado también para condenar la agresión sexual sobre la mujer ingresada mientras dormía en una habitación del centro y ha recordado que el hospital "activó de inmediato el protocolo establecido" para estos casos, añadiendo, además, que ya se han implementado medidas para reforzar la seguridad en el edificio.

García ha reiterado que el Govern de Marga Prohens ha invertido siete millones de euros "para renovar y mejorar tecnología sanitaria", para pasar después a enumerar cómo se ha gastado esa cantidad. También ha afirmado que el compromiso del Ejecutivo balear con los profesionales y con la innovación "es evidente", en contraste con el equipo de gobierno de la pasada legislatura, cuando, según García, "se les congeló la carrera profesional, recortaron los sueldos y les expulsaron".

En su turno de réplica, Fernández ha mostrado un cartel que estaría colocado en la puerta de una consulta de Urgencias del único hospital público de Ibiza. En él, el propio médico admite que, a pesar de ser profesional y estar capacitado, no cuenta con el MIR. Seguidamente, el cartel conmina al personal de enfermería a acudir a su coordinador si no están de acuerdo y a los pacientes a, si desean un médico con MIR, lo soliciten desde triaje: "A ver cuántos hay, que ya son muy pocos". Con este documento en la mano, la diputada socialista ha asegurado que en la actualidad hay 24 facultativos en Urgencias, de los cuales solo cuatro han cursado el MIR, "uno de cada seis", ha calculado.

La consellera balear, por su parte, ha defendido que los pacientes de Can Misses están "muy bien atendidos", para volver la vista atrás una vez más y recordar que durante la pasada legislatura el gobierno socialista se negó "reiteradamente" a que se creara la especialidad de Urgencias y Emergencias, una especialidad que será una realidad próximamente, según ha afirmado.