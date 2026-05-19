Ibiza impulsa un sorteo de primavera en los mercados municipales para fomentar el consumo local

El Ajuntament de Ibiza ha puesto en marcha la campaña 'Sorteig de Primavera als Mercats Municipals', una iniciativa con la que busca promover el consumo de producto local y sostenible en los mercados de la ciudad y, al mismo tiempo, reducir el uso de bolsas de plástico. La campaña se desarrollará del 20 de mayo al 15 de junio de 2026 en los tres mercados municipales de Eivissa: Mercat Nou, Mercat Vell, actualmente ubicado en Sota Vila, y Mercat Pagès.

Según ha explicado el regidor de Comerç i Mercats, Àlex Minchiotti, las personas que realicen sus compras en estos espacios podrán participar en el sorteo de 40 carros de compra reutilizables. Para ello, el Ayuntamiento ha distribuido 10.000 tiques entre las paradas de los mercados. Los clientes deberán rellenar el tique con su nombre y número de teléfono móvil y depositarlo en las urnas habilitadas en cada mercado tras efectuar su compra.

El reparto de premios será el siguiente: 25 carros en el Mercat Nou, 10 en el Mercat Vell y 5 en el Mercat Pagès. El sorteo se celebrará el lunes 15 de junio de 2026 y se seleccionarán un total de 40 tiques ganadores, con un único premio por persona. Las personas premiadas podrán recoger su carro de compra hasta el lunes 22 de junio de 2026.