Cursos de natación de verano para bebés y niños de hasta 10 años en Ibiza: cómo y cuándo apuntarse

El Ayuntamiento de Ibiza, a través del Patronato Municipal de Deportes, abrirá este miércoles, 20 de mayo, el plazo de inscripción para los cursos de natación de verano dirigidos a niños de entre 6 meses y 10 años. Las actividades se desarrollarán del 1 de julio al 14 de agosto de 2026 en la piscina municipal de es Viver, en horario de tarde, de 16.30 a 20 horas.

El periodo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 24 de mayo, ambos días incluidos. La inscripción deberá formalizarse exclusivamente de manera online a través del formulario habilitado por el Consistorio. El Patronato Municipal de Deportes recuerda que el orden de inscripción no influirá en la admisión a los cursos.

En total, se ofertan 166 plazas, distribuidas por edades y niveles. Cada sesión tendrá una duración de 30 minutos. Los grupos se organizarán en cuatro categorías: bebés de 6 a 29 meses, que deberán estar acompañados obligatoriamente por un adulto dentro del agua; niños de 30 a 36 meses; menores de 3 a 5 años; y niños de 6 a 10 años.

Prioridad a los empadronados en el municipio de Ibiza

La admisión se realizará conforme a los criterios de prioridad establecidos por el Ayuntamiento. Tendrán preferencia, en primer lugar, los menores empadronados en el municipio de Ibiza; después, los escolarizados en el municipio y, por último, los niños que no estén ni empadronados ni escolarizados en Ibiza.

Dentro de cada grupo tendrán prioridad las familias consideradas de modalidad 1, entre ellas las familias numerosas, monoparentales, en situación de vulnerabilidad social o económica, víctimas de violencia machista o con personas dependientes o con discapacidad, de acuerdo con la Ley 8/2018 de apoyo a las familias de las Islas Baleares.

En caso de que las solicitudes superen las plazas disponibles, se realizará un sorteo público mediante la extracción de una letra, que determinará el orden de adjudicación según el primer apellido de los menores inscritos.

Las personas admitidas recibirán una notificación por correo electrónico durante la semana del 1 al 5 de junio. El pago deberá formalizarse presencialmente en la piscina de Es Viver entre el 8 y el 12 de junio. Durante este trámite también será necesaria la presencia del menor para realizar la tarjeta de acceso a la instalación.

El Ayuntamiento recuerda que no formalizar el pago dentro del plazo establecido o renunciar al horario asignado supondrá la pérdida de la plaza, que pasará a ofrecerse a las personas en lista de espera.

Los precios varían en función del número de sesiones semanales y de la modalidad familiar. Para dos clases por semana, el precio general será de 57 euros, mientras que las familias de modalidad 1 abonarán 28,50 euros. Para tres clases semanales, el precio general será de 62,25 euros y el reducido, de 31,12 euros. Las familias incluidas en la modalidad 1 contarán con una reducción del 50% sobre el precio general, según establece la ordenanza municipal de precios públicos deportivos.