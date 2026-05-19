Paella, salmorejo y croquetas para celebrar 25 años de lucha contra el cáncer en Ibiza y Formentera

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, (IFCC), celebra este año su 25 aniversario con una comida benéfica que tendrá lugar el domingo 24 de mayo, a las 13 horas, en Sonrojo Beach & Chiringuito, en Cala Llonga. El evento conmemorará el cuarto de siglo de trayectoria de esta entidad, dedicada al acompañamiento y apoyo de pacientes oncológicos y sus familias en las Pitiusas.

La contribución solidaria es de 60 euros por persona adulta, comida incluida, y de 15 euros para el menú infantil. La propuesta incluye aperitivo, entrantes para compartir, un segundo plato a elegir y un surtido de postres. Las reservas ya están disponibles a través del enlace habilitado por la organización.

“Esta comida benéfica es una celebración muy especial para nuestra asociación, una ocasión para poner en valor todo lo que hemos conseguido durante estos 25 años y agradecer todo el cariño y el apoyo que los ibicencos nos han brindado en nuestra lucha contra el cáncer”, ha señalado la presidenta de IFCC, Elizabeth Gail Fear.

Durante estos 25 años, la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer ha trabajado ofreciendo ayuda a pacientes y familiares durante los tratamientos, además de colaborar en la entrega de material sanitario, la difusión de folletos informativos sobre prevención y la financiación de traslados y tratamientos fuera de las islas.

Entre sus proyectos más recientes destaca la puesta en marcha, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Eulària, del programa piloto Hospice, un servicio gratuito de acompañamiento dirigido a personas con cáncer en la fase final de su vida y a sus familiares. Esta iniciativa está destinada a pacientes oncológicos del municipio con una esperanza de vida inferior a doce meses.

Un coche nuevo para la asociación

En los últimos años, la entidad también ha sufragado un nuevo coche para la Unidad de Cuidados Paliativos, ha donado sillones reclinables para pacientes de Oncología del Hospital Can Misses, así como 46 sillones y mesas auxiliares para la sala de espera del hospital de día oncológico y la sala de radiología. Además, ha aportado televisores y auriculares para la sala de quimioterapia del centro hospitalario de referencia en Ibiza y Formentera.

La asociación continúa impulsando también campañas de prevención, como la dirigida a reforzar la detección precoz del cáncer de colon. Según los datos facilitados por IFCC, la tasa de participación en 2024 fue de solo el 28%.

El encuentro benéfico se celebrará en Sonrojo Beach & Chiringuito, un espacio situado en Cala Llonga que combina gastronomía, entorno mediterráneo y vistas al mar. Para esta ocasión, el establecimiento ha preparado un menú solidario que comenzará con una tapa de paella, un chupito de salmorejo y una croqueta de jamón como aperitivo.

A continuación, se servirán entrantes para compartir, como ensaladilla rusa de gamba y ventresca de atún, bravas Sonrojo con almendras y calamares a la andaluza con mayonesa cítrica. Como plato principal, los asistentes podrán elegir entre contramuslo de pollo ibicenco a la parrilla con patató chafado a las hierbas provenzales y chimichurri fresco, lubina a la parrilla con cremoso de zanahoria y microverduras salteadas o alcachofas confitadas a la brasa con crema de aguacate y perejil. La jornada contará además con música en directo y finalizará con una rifa benéfica con premios donados por empresas colaboradoras de la isla.