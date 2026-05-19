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Pol Alcaide vuelve a Ibiza con un concierto solidario en Santa Creu

El artista residente en Jávea regresa a la isla con un repertorio marcado por la música andalusí, el folk y sus vínculos con la isla

Pol Alcaide, tocando la guitarra al aire libre.

Pol Alcaide, tocando la guitarra al aire libre. / Victor Pablo Alcaide Sánchez

Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El músico Pol Alcaide, que durante años vivió en Ibiza y formó parte de importantes grupos de la escena musical de la isla, ofrecerá el domingo 24 de mayo un concierto solidario a beneficio de la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif). La actuación tendrá lugar en la iglesia de Santa Creu, en Ibiza, a las 20 horas y la entrada tendrá un precio de 10 euros.

Alcaide ha agradecido la colaboración de la Fundació Baleària, entidad que también promovió su último videoclip. El músico, residente en Jávea, Alicante, ha formado durante estos años el grupo Arrels, ha grabado un disco de música andaluza y ha publicado el libro Los juglares del Xarq, inspirado en los juglares de la Edad Media en la taifa del Xarq.

Una conexión con instrumentos tradicionales

“Este evento me permite volver a conectar con Ibiza por la relación sociocultural que mantengo con la isla”, ha señalado Alcaide, quien ha avanzado que prepara una nueva visita con una pequeña gira centrada en instrumentos tradicionales como el rabel, el arpa, el laúd o la mandolina.

Durante el concierto interpretará con mandolina un tema en homenaje a Pota Lait, grupo ibicenco del que formó parte. Según recuerda el músico, estas canciones aportaban a la formación “ese aire folk” que marcó parte de su repertorio.

Pol Alcaide fue miembro del grupo de rock pagès Pota Lait, para el que compuso varios temas que todavía hoy forman parte de sus actuaciones. Además, colaboró con otros artistas de la isla, como David Mut, de Estatuas de Sal, y Txaro Kandler, en una obra de teatro para la que compuso la música. También participó en otros eventos solidarios junto a (Apneef).

Noticias relacionadas y más

Su relación con Ibiza forma parte también de su trayectoria audiovisual donde grabó su primer videoclip Mar Mediterráneo y donde ha tejido colaboraciones con músicos, creadores y entidades sociales. El concierto se plantea así como un reencuentro con el público ibicenco.

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