Así era el Garden of Light: una "escuela de yoga y desarrollo humano" en Ibiza que celebraba conciertos ilegales

Garden of Light, una finca en suelo rústico protegido con licencia de "escuela de yoga y desarrollo humano" en Ibiza, celebraba actuaciones musicales y otros eventos sin disponer del correspondiente permiso de actividad. Garden of Light organizaba esta programación de manera regular, aunque con más actividad durante el verano, al menos desde la primavera de 2022, tal y como se publicitaba abiertamente en sus redes sociales. Las entradas para asistir a sus eventos estaban a la venta en internet y al alcance de cualquier interesadopor 70 euros.

El centro de yoga se encuentra en una finca de Sant Miquel y es un anexo de una villa turística que se comercializa con el nombre de s’Ermita, denominación histórica de esta propiedad. El complejo se sitúa en la ladera de un monte, junto al torrente de Rubió, rodeado de masa forestal.

Además de la venta de entradas, en el concierto se cometían otras infracciones, como la venta de bebidas, alimentos e incluso artículos de ropa, todo ello amenizado con música a un volumen elevado. A lo largo del pasado verano, Garden of Light acogió actuaciones de artistas de diversas partes del mundo como Medussa Odyssey, Bahramji, Ape Chimba, Mose o Hamunan Project, así como 'kirtans'.

El centro se promocionaba como «un lugar de relajación, revitalización y de eventos hechos con el corazón» o «un santuario escondido para la conexión, oración, arte y metamorfosis». Entre sus actividades también hubo una jornada de compostaje y música, así como la elaboración de mandalas de flores, frutas y piedras en cada concierto.

Eventos en un grupo de WhatsApp

El responsable de Garden of Light es Jason Doig, exjugador internacional canadiense de hockey sobre hielo con una exitosa trayectoria profesional. El propio Doig promocionaba los eventos que organizaba en Sant Miquel en un grupo de WhatsApp. "Nuestro monasterio ibicenco de 400 años de antigüedad, bellamente reformado, @sermitaibiza, enclavado en las colinas del Jardín, representa un pedacito de cielo en la Tierra. Disponible para retiros, inmersiones y nuestra familia global", publicó el propietario en sus redes sociales sobre este espacio en litigios con el Ayuntamiento de Sant Joan. La finca también era ofertada como un sitio para celebrar bodas.