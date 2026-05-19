Cine
Fiesta del Cine en Ibiza: cuatro días para ver películas por 3,50 euros
El objetivo es fomentar la cultura cinematográfica y hacer que la experiencia de ver una película en una sala de cine sea más accesible a todos los bolsillos
La Fiesta del Cine regresa esta primavera a Ibiza con el objetivo de fomentar la cultura cinematográfica y hacer que la experiencia de ver una película en una sala sea más accesible para todos los bolsillos.
Entre el lunes 8 y el jueves 11 de junio, todas las películas en los cines de la isla adheridos a esta iniciativa podrán verse por 3,50 euros. En la isla participan en esta promoción Multicines Ibiza, en Vila, y el Cine Regio, en Sant Antoni.
La iniciativa está organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos, la Federación de Cines de España, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales.
En esta edición no será necesario solicitar acreditación previa en la web para participar en la Fiesta del Cine, por lo que las entradas podrán adquirirse directamente online o en taquilla.
Las proyecciones en 3D, eventos, proyecciones y salas especiales y butacas VIP están sujetas a las condiciones de acceso de cada local, pudiendo llevar suplementos, explican desde la organización. Además, la compra de entradas por internet o en los cajeros de los cines estará sujeta a las condiciones de cada plataforma, pudiendo llevar suplementos.
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