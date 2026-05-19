Obituario
Fallece en Ibiza Mario Ramón Martínez, de la comunidad del Verbo Encarnado
El religioso, nacido en Argentina, vivió en la isla durante más de 25 años y desarrolló una intensa labor pastoral y de acompañamiento a enfermos
Mario Ramón Martínez, perteneciente a la comunidad religiosa del Instituto del Verbo Encarnado, falleció el pasado viernes en Ibiza a los 80 años, según ha informado el Obispado de Ibiza en su página web. Nacido en Argentina en 1945, Mario Ramón Martínez llegó a Ibiza en el año 2000 junto a su esposa y sus tres hijos, a raíz de la grave crisis económica que atravesaba entonces su país. Dos años después falleció su mujer y, pocos meses más tarde, decidió dedicar el resto de su vida a Dios y a la Iglesia.
Educado en una familia religiosa en su país natal, su vocación de consagrarse a Cristo surgió tras un viaje al santuario mariano de Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, donde sintió la llamada de la Virgen María. A su regreso a Ibiza, quiso entregarse por completo a la Iglesia y ayudar en todo lo que fuera necesario.
Fue entonces cuando uno de los sacerdotes de la diócesis de Ibiza le habló de la vida consagrada y de la labor del Instituto del Verbo Encarnado en las Pitiusas.
Durante años, Mario Ramón Martínez fue un activo voluntario de Cáritas y colaboró con los capellanes de los hospitales, llevando la comunión a los enfermos y acompañando y consolando a quienes atravesaban situaciones de enfermedad y dolor en los centros sanitarios.
Votos perpetuos en Ibiza
Mario Ramón Martínez profesó los votos perpetuos el 12 de junio de 2021 en la iglesia de San Telmo de Ibiza, en una ceremonia presidida por el padre José Gabriel Vicchy, superior de la Provincia Nuestra Señora del Pilar del Instituto del Verbo Encarnado.
El funeral por su eterno descanso se oficiará este martes, 19 de mayo, a las 16.30 horas, en la iglesia de San Telmo. La ceremonia estará presidida por el obispo de Ibiza, monseñor Vicent Ribas. El velatorio tendrá lugar en el tanatorio de Pompas Fúnebres Ibiza a partir de las 10 horas del martes.
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