El evento en Ibiza que reunirá a Demi Lovato, Ester Expósito y la hija de Elon Musk

Ibiza volverá a situarse en el foco internacional de la moda el próximo 2 de junio, cuando Desigual celebre en la isla un evento global muy especial para conmemorar el 40 aniversario de la apertura de su primera tienda en todo el mundo, que tuvo lugar precisamente en Ibiza, el lugar donde nació la marca.

La firma reunirá en un enclave único, que se desvelará en próximas comunicaciones, a celebrities internacionales, prensa de moda global, influencers y amigos de la marca en una experiencia inmersiva que incluirá photocall, cena y fiesta.

Uno de los grandes atractivos de la celebración será la presentación oficial de “Desigual Vintage”, una nueva colección de edición limitada inspirada en los archivos históricos de la marca. La propuesta reinterpretará algunas de sus piezas más icónicas desde una mirada contemporánea, conectando el pasado y el presente bajo el universo creativo, colorista y emocional de Desigual.

La puesta de largo de esta colección irá acompañada de una performance de gran impacto, concebida como uno de los momentos centrales del evento.

Demi Lovato, Ester Expósito y Zara Larsson, entre las invitadas

La lista de asistentes confirmados sitúa el aniversario de Desigual como una de las citas más destacadas del inicio del verano en Ibiza. Hasta el momento han confirmado su asistencia nombres como Ester Expósito, Demi Lovato, Zara Larsson, Nicki Nicole y Vivian Jenna Wilson, hija de Elon Musk.

También está prevista la presencia de figuras del mundo de la moda y la comunicación como Edward Enninful, además de creadoras de contenido y personalidades internacionales como Valentina Ferragni, María Pombo, Violeta Mangriñán, Sara Baceiredo, Paulina Dávila, Mar de Regil, Paola Locatelli, Alex Segura, Ariadna Tapia, Rita Montezuma, Carlota Weber, Marta Losito, Ginevra Mavilla, Rachele Santoro, Valentina Marzullo, Yuki Injo, Renata de Cova, Dani G. Schulz, Lara Adkins, Olivia Minns, Alice Minns, Linda Schulz, Lara Bussmann, Kicki Yang, Louise Follain y Carminho Queiroga, entre otras asistentes.

La marca prevé anunciar nuevas confirmaciones en los próximos días.

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Ibiza, origen de Desigual

El evento tendrá un marcado componente emocional para la compañía. Ibiza fue el punto de partida de Desigual hace cuatro décadas, cuando la marca abrió en la isla su primera tienda. Ahora, 40 años después, la firma regresa a ese origen para celebrar su historia con una propuesta que combina moda, memoria, espectáculo y proyección internacional.