Detenido en Ibiza tras amenazar a dos menores con un arma en plena calle

La Policía Nacional ha detenido en Ibiza a un hombre septuagenario como presunto autor de un delito de amenazas graves y otro de tenencia ilícita de armas, después de que supuestamente apuntara con lo que parecía ser un arma de fuego a dos menores de edad en la vía pública.

La actuación, explica el Cuerpo Nacional de Policía en una nota de prensa, se produjo el pasado jueves, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Ibiza intervinieron tras recibir una llamada que alertaba de que una persona había utilizado un arma aparentemente de fuego para amenazar a dos menores.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con las víctimas y sus familiares, que confirmaron que el hombre había apuntado a los menores sin mediar palabra. Tras realizar las pesquisas correspondientes, la Policía Nacional localizó el domicilio del presunto responsable en la misma zona.

Por unas burlas e insultos

El investigado manifestó a los agentes que su intención no era causar daño, sino amedrentar a los jóvenes después de haber recibido insultos y burlas por su parte, según la Policía Nacional.

Como consecuencia de la intervención, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas graves y otro de tenencia ilícita de armas, ya que carecía de la licencia correspondiente.

Durante el registro, la Policía Nacional se incautó de una pistola, un cargador y un cartucho de un calibre que no se especifica en la nota de prensa. Todo el material intervenido ha sido remitidos a la Brigada Local de Policía Científica para su análisis balístico. El arma formaba parte de una colección legalizada que el detenido tenía en su posesión.