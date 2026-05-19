Los comercios de Ibiza estrenan el pago por Bizum: "Durante el verano se va a extender rápido"

La introducción del pago en los comercios a través de Bizum ha arrancado de forma perezosa en Ibiza y Formentera, igual que en muchos otros lugares de España, pero se extenderá rápidamente durante las próximas semanas, tal y como vaticina el presidente de la asociación de Comercio de la Pimeef, José Javier Marí Noguera.

Este lunes se produjo el lanzamiento oficial de Bizum Pay, una novedad que permite pagar con el móvil en tiendas, bares y restaurantes directamente desde la aplicación bancaria, utilizando tecnología contactless y sin necesidad de introducir tarjetas físicas. Sin embargo, la disponibilidad dependerá de varios factores: que el banco haya activado la función, que el usuario la configure en su app y que el establecimiento tenga un terminal compatible

En Ibiza, "la mayoría de los comercios todavía no lo tienen instalado", tal y como explica Marí Noguera a Diario de Ibiza, así que "por el momento no tienen la posibilidad de realizar cobros" de esta novedosa forma. "Se ha aprobado muy recientemente y entiendo que a partir de ahora la mayoría de los comercios que lo quieran tendrán un método de pago. Básicamente, lo único que se necesita es una terminal de Visa que sea compatible con Bizum Pay, que es el sistema de pago a través de este dispositivo", explica.

Pese a este estreno a pocas revoluciones, el representante de Pimeef vaticina que "durante el verano se va a extender muy rápido" en las Pitiusas. "Está bastante claro que va a ser una configuración rápida y no va a tener problemas. Parece un cambio grande, pero en realidad es una cosa fácil de hacer", analiza, subrayando que la forma de pagar sin contacto es idéntica a las actuales tarjetas bancarias.

Bien recibido por los comercios

"La diferencia es que el pago, en vez de realizarse a través de la tarjeta, se carga directamente a la cuenta del cliente. Cada comercio tiene que negociar primero con su banco para que le activen este sistema, que tiene que ir asociado a la cuenta de la empresa, no puede ser a una cuenta personal. Hay unas comisiones que tiene que negociar cada comercio con su banco, pero se entiende que serán más bajas que las comisiones de los pagos con tarjeta", valora.

Por ello, vaticina que Bizum Pay "va a ser importante sobre todo para los comercios que cobran productos con importes muy bajos", ya que a todos esos establecimientos "podía no salirles rentable cobrar con tarjeta por las comisiones". "Hoy en día, prácticamente la mayoría de clientes, sobre todos los más jóvenes, ya están acostumbrados a pagar con tarjeta. Va a ser una ventaja importante para muchos comercios y también para muchos clientes, lógicamente", celebra.

"Algunas generaciones ya van a ver el dinero físico solamente en fotos", finaliza. Según datos del sector financiero, cuatro de cada diez transacciones en España ya se realizan con el móvil, una tendencia que ha cambiado por completo los hábitos de pago en apenas unos años. La operativa de Bizum Pay será distinta según cada banco. En algunos casos, el usuario tendrá que activarlo manualmente dentro de la app bancaria para poder utilizar el móvil como método de pago en establecimientos físicos.