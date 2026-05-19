Cinco detenidos en Ibiza por presunto tráfico de drogas en dos actuaciones de la Policía Local

La Policía Local de Ibiza ha detenido a cinco personas en dos actuaciones independientes realizadas entre la madrugada del domingo y este martes por presuntos delitos de tráfico de estupefacientes. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Policía Nacional, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza.

La primera intervención se produjo en la madrugada del domingo en las inmediaciones de la avenida Ocho de Agosto, después de que el personal de seguridad de un local de ocio alertara a los agentes de que había expulsado a una persona que mantenía una actitud sospechosa en el interior del establecimiento.

Al registrar al sospechoso, un ciudadano británico de 29 años, los agentes le intervinieron siete bolsitas monodosis con una sustancia pulverulenta blanca, presuntamente ketamina, con un peso total de siete gramos; seis bolsitas con una sustancia pulverulenta rosa, presuntamente tusi, con un peso de 7,12 gramos; una bolsita con sustancia blanca, presuntamente cocaína, de cinco gramos; 20 pastillas rosas con la inscripción 2CB, presuntamente éxtasis, con un peso de 4,41 gramos, y 15 pastillas naranjas con forma de diamante y el logo de Superman, también presuntamente éxtasis, con un peso de 5,45 gramos.

Además, el hombre llevaba 1.885 euros en efectivo distribuidos en billetes de distinto valor. Al considerar que todo ello era compatible con un posible delito de tráfico de estupefacientes, los agentes lo detuvieron y lo trasladaron a dependencias de la Policía Nacional.

Dinero y droga incautadas en la intervención en la avenida Ocho de Agosto. / P.L.E.

Cuatro detenidos en un local de es Pratet

La segunda actuación se llevó a cabo en la madrugada de este martes en la zona de es Pratet y se saldó con la detención de cuatro hombres: uno de nacionalidad argentina y 52 años; otro sueco de 44 años; un portugués de 31 años, y un italiano de 51 años.

Los hechos ocurrieron en un local de ocio nocturno de la calle Carlos III, después de que la Policía Local recibiera el aviso de un vecino por molestias provocadas por el ruido procedente del establecimiento. A su llegada, los agentes comprobaron que había una concentración considerable de personas tanto en el interior como en el exterior del local, donde, según su responsable, se estaba celebrando un cumpleaños.

Durante la intervención, los policías detectaron la falta de determinadas medidas de seguridad, como la ausencia de extintores o la presencia de personal de control no habilitado. Ante estas circunstancias, realizaron una inspección más profunda del establecimiento.

En esa inspección localizaron varias bolsas y mochilas con sustancias estupefacientes, así como material presuntamente destinado a preparar la droga para su venta, como bolsas, alambre, tijeras y una báscula de precisión. También hallaron una sustancia blanca, supuestamente yeso utilizado para el corte de las sustancias, y dinero en efectivo.

En total, los agentes intervinieron 2.598 euros en efectivo y 103,7 gramos de sustancia blanca, presuntamente cocaína, distribuida en diferentes bolsitas y bolsas de plástico. Además, se incautaron de 2,18 gramos de presunta marihuana; 27,51 gramos de presunta ketamina; 18,99 gramos de comprimidos presuntamente de éxtasis; 30,3 gramos de presunto hachís; dos comprimidos azules, presuntamente viagra; 1,85 gramos de una sustancia presuntamente 2CB, y 1,83 gramos de una sustancia rocosa blanquecina, presuntamente MDMA.

Los agentes también intervinieron un grinder de marihuana, tres botes monodosis, un rollo de alambre, una báscula de precisión, una bolsa con recortes de plástico, dos bolsas de deporte y un estuche.

Una vez identificados tanto el responsable como los supuestos trabajadores del local, los cuatro hombres fueron detenidos por un presunto delito de tráfico de estupefacientes y trasladados a dependencias de la Policía Nacional. La Policía Local ha iniciado además los expedientes sancionadores correspondientes en materia de ordenanzas municipales contra el local por los incumplimientos e irregularidades detectadas.