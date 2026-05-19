La Justicia deja en el aire la multa de 200.000 euros a un centro de yoga de Ibiza que organizaba fiestas ilegales

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el centro de yoga Garden of Light de Ibiza, suspendiendo de forma cautelar la ejecución de la multa de 200.000 euros que le había impuesto el Ayuntamiento de Sant Joan por la organización de fiestas ilegales con venta de alcohol y comercialización de estancias turísticas sin la correspondiente inscripción registral.

Con esta resolución, el alto tribunal balear revoca íntegramente el auto dictado en noviembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, que inicialmente había denegado la suspensión de la multa al considerar que no se había acreditado de forma suficiente el riesgo de quiebra o perjuicio irreparable.

La clave del vuelco judicial ha residido en la valoración de la prueba económica. Mientras que el juzgado de instancia determinó que la mercantil no reflejaba su situación patrimonial real al confundir los documentos con declaraciones del Impuesto de Sociedades, el TSJB aclara que la empresa aportó correctamente los balances de cuentas anuales presentados ante el Registro Mercantil.

Dichos balances muestran una radiografía financiera contundente: pérdidas continuadas en los ejercicios de 2021 (-84.286 euros), 2022 (-146.427 euros) y 2023 (-16.768 euros) y un beneficio de 18.061 euros en el año 2024. Ante este escenario, el TSJB determina que la viabilidad de la empresa sí se encuentra seriamente comprometida por el pago inmediato de los 200.000 euros, señalando que las cuentas anuales ofrecen una "imagen fiel" de la liquidez y solvencia de la entidad.

Una licencia de yoga en el debate de fondo

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Joan defendió la ejecutividad de la sanción aludiendo al interés general y a la seguridad, calificando los eventos de "fiestas ilegales" itinerantes con gran afluencia de aforo que vulneraba el descanso vecinal. En su recurso, la defensa de la empresa negó rotundamente tales acusaciones, esgrimiendo que el establecimiento cuenta con una licencia de escuela de yoga y desarrollo humano, y que los eventos se enmarcaban de forma legítima dentro de las actividades programadas bajo dicho título habilitante.

No obstante, el TSJB ha rechazado pronunciarse en este momento sobre si existió o no un error fáctico en la catalogación de la fiesta, recordando que la doctrina de la "apariencia de buen derecho" debe aplicarse con extrema prudencia para no prejuzgar el fondo del asunto, el cual deberá resolverse de forma definitiva en la futura sentencia principal.

A pesar del balón de oxígeno que supone la resolución para el centro de yoga, el tribunal ha desestimado su pretensión de suspender la multa de forma gratuita. Para garantizar que el Ayuntamiento pueda cobrar la sanción si finalmente gana el pleito principal, el TSJB condiciona la suspensión al pago de una garantía. De este modo, Jardín de Luz Ibiza S.L. debe presentar una fianza o aval bancario por un valor total de 240.000 euros, que engloba los 200.000 euros de la multa principal más 40.000 euros calculados en concepto de intereses de demora.

Conciertos ilegales a 70 euros

En 2024, el Ayuntamiento de Sant Joan impuso la multa que ponía punto final al funcionamiento irregular de Garden of Light como sala de conciertos y de actividades con pretensiones espirituales, previo pago de hasta 70 euros por la entrada. Además, en una finca ubicada en suelo rústico protegido. El centro llevaba organizando su programación de manera regular, aunque con más actividad en verano, al menos desde la primavera de 2022, tal y como se publicitaba abiertamente en sus redes sociales.

El centro de yoga se encontraba en una finca de Sant Miquel y es un anexo de una villa turística comercializada con el nombre de s’Ermita, que es el nombre que ha recibido históricamente esta propiedad. El complejo se situaba en la ladera de un monte, junto al torrente de Rubió, rodeado de masa forestal. Para documentar que en Garden of Light se vulneraba la normativa de actividades, se infiltró en uno de sus eventos el servicio de detectives contratado por el Consell de Ibiza para detectar fiestas ilegales. El informe de los detectives se completó posteriormente con un operativo de la Policía Local de Sant Joan.

Los agentes municipales constataron que, además de la venta de entradas, en el concierto se cometían otras infracciones como la venta de bebidas, alimentos e incluso artículos de ropa, todo ello amenizado con música a un volumen elevado. El centro se promocionaba como «un lugar de relajación, revitalización y de eventos hechos con el corazón» o «un santuario escondido para la conexión, oración, arte y metamorfosis». El responsable de Garden of Light era Jason Doig, un exjugador internacional canadiense de hockey sobre hielo con una exitosa trayectoria profesional.