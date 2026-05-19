Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas ilegalesBarcos FormenteraFallece AnitaMuseo Arqueológico
instagramlinkedin

Sucesos

Las autopsias confirman el crimen machista de Marisol, la mujer de Ibiza hallada muerta en Alicante

El examen forense apunta a que el guardia civil mató a tiros a su pareja y al hijo de ella antes de quitarse la vida

La entrada del cuartel el día que se descubrieron los hechos

La entrada del cuartel el día que se descubrieron los hechos / Áxel Álvarez

EFE

Alicante

Las autopsias practicadas a los tres cadáveres encontrados el pasado sábado en una vivienda del cuartel de la Guardia Civil de Dolores, en Alicante, han confirmado que la principal línea de investigación era la correcta: se trata de un crimen machista.

Según han informado fuentes conocedoras del caso, el examen forense realizado en el Instituto de Medicina Legal de Alicante concluye que Marisol, de 51 años y natural de Ibiza, y su hijo Alberto, de 24, fueron asesinados presuntamente por el guardia civil, de 55 años, que después se quitó la vida.

La investigación apunta a que el hombre disparó contra ambos en habitaciones distintas de la vivienda y posteriormente se suicidó de un tiro en la cabeza en otra estancia.

El caso está actualmente en manos del Juzgado de Guardia número 3 de Orihuela, aunque está previsto que pueda inhibirse próximamente en favor de un juzgado especializado en violencia de género.

Noticias relacionadas y más

El crimen ha provocado una profunda consternación en Dolores, una pequeña localidad del sur de la provincia de Alicante donde la familia es muy conocida. La pareja residía allí desde 1996 y Marisol trabajaba como conductora de autobús escolar. De ser confirmado oficialmente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, este asesinato elevaría a 20 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y a 1.361 desde 2003.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un hombre al precipitarse por un acantilado en el norte de Ibiza
  2. Digno de una película de terror: así era por dentro el albergue ilegal desalojado en Ibiza
  3. La noche en Amnesia Ibiza que puso a prueba a una pareja de 45 y 50 años
  4. El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con 'cortarle el cuello
  5. Absuelven a una mujer que fue condenada por gastar miles de euros en Ibiza usurpando la identidad de otra
  6. Un sindicato policial alerta del nuevo 'problema grave' que ya está sufriendo el aeropuerto de Ibiza
  7. Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: 'La propiedad de la estructura de Cala de Bou está dejando entrar a la gente a vivir para presionar al Ayuntamiento
  8. El restaurante más caro del mundo abre las puertas este día en Ibiza

Las autopsias confirman el crimen machista de Marisol, la mujer de Ibiza hallada muerta en Alicante

Las autopsias confirman el crimen machista de Marisol, la mujer de Ibiza hallada muerta en Alicante

Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos

Las obras de Lío en el hotel Corso de Ibiza sacan a la luz restos arqueológicos

Cinco detenidos en Ibiza por presunto tráfico de drogas en dos actuaciones de la Policía Local

Cinco detenidos en Ibiza por presunto tráfico de drogas en dos actuaciones de la Policía Local

El evento en Ibiza que reunirá a Demi Lovato, Ester Expósito y la hija de Elon Musk

El evento en Ibiza que reunirá a Demi Lovato, Ester Expósito y la hija de Elon Musk

Ibiza impulsa un sorteo de primavera en los mercados municipales para fomentar el consumo local

El senador de Ibiza y Formentera presenta una moción en el Senado para evitar nuevos 'macroparkings' como el de sa Real

El senador de Ibiza y Formentera presenta una moción en el Senado para evitar nuevos 'macroparkings' como el de sa Real

Ibiza tendrá Bachillerato para adultos: fechas, matrícula y cómo estudiar en horario de tarde

Ibiza tendrá Bachillerato para adultos: fechas, matrícula y cómo estudiar en horario de tarde

Cursos de natación de verano para bebés y niños de hasta 10 años en Ibiza: cómo y cuándo apuntarse

Cursos de natación de verano para bebés y niños de hasta 10 años en Ibiza: cómo y cuándo apuntarse
Tracking Pixel Contents