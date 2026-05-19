Las autopsias confirman el crimen machista de Marisol, la mujer de Ibiza hallada muerta en Alicante

Las autopsias practicadas a los tres cadáveres encontrados el pasado sábado en una vivienda del cuartel de la Guardia Civil de Dolores, en Alicante, han confirmado que la principal línea de investigación era la correcta: se trata de un crimen machista.

Según han informado fuentes conocedoras del caso, el examen forense realizado en el Instituto de Medicina Legal de Alicante concluye que Marisol, de 51 años y natural de Ibiza, y su hijo Alberto, de 24, fueron asesinados presuntamente por el guardia civil, de 55 años, que después se quitó la vida.

La investigación apunta a que el hombre disparó contra ambos en habitaciones distintas de la vivienda y posteriormente se suicidó de un tiro en la cabeza en otra estancia.

El caso está actualmente en manos del Juzgado de Guardia número 3 de Orihuela, aunque está previsto que pueda inhibirse próximamente en favor de un juzgado especializado en violencia de género.

El crimen ha provocado una profunda consternación en Dolores, una pequeña localidad del sur de la provincia de Alicante donde la familia es muy conocida. La pareja residía allí desde 1996 y Marisol trabajaba como conductora de autobús escolar. De ser confirmado oficialmente por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, este asesinato elevaría a 20 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y a 1.361 desde 2003.