Aena niega que el aeropuerto de Ibiza incremente su capacidad con el proyecto de ampliación y reforma

Aena, la empresa pública con capital privado que gestiona los aeropuertos de interés general del país, niega que el proyecto de ampliación y reforma de la terminal de Ibiza se lleve a cabo con el objetivo de incrementar su capacidad para gestionar pasajeros, que en 2025 superaron por segunda vez los nueve millones.

A la pregunta directa sobre esta posibilidad, y ante las críticas unánimes que el proyecto está recogiendo en la isla e incluso desde el Govern, desde Aena indican a Diario de Ibiza que el "objetivo de las actuaciones no es conseguir un incremento de la capacidad del aeropuerto, sino modernizar las infraestructuras, adaptándolas a los nuevos requisitos de la normativa de seguridad europea para mejorar los niveles de calidad y seguridad del servicio".

La empresa sale de esta manera al paso, por primera vez, de todas las informaciones que han pivotado sobre un posible incremento del número de pasajeros que pueden llegar y salir de la isla tras la ejecución de estas obras. El proyecto ha provocado las críticas tanto del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, como de partidos políticos y grupos ecologistas.

El DORA y los 229,7 millones de euros

La noticia saltó a finales del pasado mes de febrero desde las páginas de Diario de Ibiza, cuando se informó de que el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 (DORA III) que había presentado unos días antes Aena (Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea), y que incluye la política del gestor para todos los aeropuertos públicos de interés general en este periodo, contempla para Ibiza una inversión de 229,7 millones de euros, "muy superior a la de 2022 a 2026, que fue de 75,9 millones".

En el pliego técnico publicado por Aena para iniciar el proceso de adjudicación del proyecto no figura un objetivo concreto de incremento de capacidad de la terminal en número de pasajeros al año ni establece una cifra futura de pasajeros por hora, pero sí estudios de capacidad, nuevas puertas de embarque, más mostradores de facturación y una ampliación general de superficies operativas. A día de hoy, para poner un ejemplo de la necesidad de modernizar las instalaciones, el aeropuerto de Menorca tiene más fingers (para el acceso de pasajeros a los aviones directamente desde la terminal) que el de Ibiza, con menos de la mitad de pasajeros al año.