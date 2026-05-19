Más de 500 personas de Ibiza y Formentera afectadas ya por la huelga de médicos

Más de medio millar de usuarios de la sanidad pública de las Pitiusas se han visto ya afectados por la huelga de médicos, que vive este martes la segunda jornada de su cuarta semana de protesta contra el Estatuto Marco (los médicos reclaman uno propio). Si el lunes fueron 387 las personas que vieron cómo les cancelaban sus citas médicas, pruebas diagnósticas y operaciones, este martes han sido 187, según los datos facilitados por el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

En concreto, se han suspendido once operaciones programadas y otras once pruebas diagnósticas o consultas de medicina especializada, a las que hay que sumar 311 citas en Atención Primaria también canceladas. Así, entre los dos días ya suman 574 citas suspendidas esta semana en los centros sanitarios de las Pitiusas.

En el caso de las citas hospitalarias, tanto operaciones como pruebas y consultas, desde el propio hospital se pondrán en contacto con los afectados para reprogramarlas. En cuanto a las de Atención Primaria, serán los propios pacientes que se han quedado sin poder ver a su médico quienes tendrán que solicitar una nueva cita si no han solucionado su problema por otras vías como, por ejemplo, acudiendo a Urgencias.

Desde el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) señalan que los datos de seguimiento del paro en las islas en esta segunda jornada "reflejan nuevamente un elevado respaldo por parte del colectivo médico, especialmente en los servicios hospitalarios, repitiéndose prácticamente los porcentajes de seguimiento registrados en la jornada de ayer".

Según los datos recopilados por Simebal-CESM:

El paro ha alcanzado el 90% en Anestesia y en la mayoría de los servicios quirúrgicos .

. En Radiología , el seguimiento se ha situado en torno al 80% .

, el seguimiento se ha situado en torno al . En las consultas externas hospitalarias también ha llegado al 80% .

también ha llegado al . Entre los médicos internos residentes (MIR), el seguimiento ha sido del 65% .

el seguimiento ha sido del . En Atención Primaria se mantiene en alrededor del 50%.

Los médicos de Ibiza se concentrarán este jueves a las once de la mañana frente a las puertas del Hospital Can Misses.