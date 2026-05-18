Visionarios: Ibiza recibe a Satish Kumar, la voz espiritual del ecologismo mundial

Ibiza celebrará el próximo 30 de mayo el encuentro ‘Visionarios. Nuevas visiones para un nuevo mundo’, una jornada dedicada a la ecología, la paz, la justicia social, la espiritualidad y la regeneración social y medioambiental. La cita tendrá como protagonista a Satish Kumar, escritor, conferenciante, activista humanitario y pacifista, considerado una de las voces artísticas y espirituales más relevantes del movimiento ecologista internacional.

El encuentro, producido por la Asociación Despierta y 360º Bienestar, se celebrará en el Estudi Tur Costa, en Jesús, de 10.30 hasta las 20 horas, y contará con un aforo limitado a 50 personas. La jornada incluirá charlas, talleres, debates, una comida en comunidad y la proyección del documental ‘Radical Love’, dedicado a la vida y al legado de Satish Kumar.

A sus 90 años, Kumar llegará a Ibiza para compartir una trayectoria marcada por el pacifismo, la educación, la defensa de la naturaleza y la búsqueda de una relación más consciente entre las personas, la Tierra y la sociedad. Peregrino por la paz y referente mundial en los movimientos en favor de la vida, Kumar es fundador de la revista Resurgence & Ecologist y del centro internacional de estudios ecológicos Schumacher College, en Inglaterra.

Retrato de Satish Kumar. / Delia de Miguel

Autor de libros como ‘Tierra, alma y sociedad’, ‘Somos naturaleza’, ‘Elegant Simplicity’, ‘Radical Love’ y ‘Peace is Possible’, sus mensajes han inspirado durante décadas a miles de personas en todo el mundo. Desde la organización destacan que su presencia en Ibiza supone “un honor” y una oportunidad única para recibir de primera mano su legado.

Nuevas visiones para un nuevo mundo

‘Visionarios’ nace con el propósito de generar un espacio de reflexión, debate y conciencia colectiva en torno a los grandes retos sociales y medioambientales del presente. La iniciativa busca reunir a líderes del cambio capaces de inspirar nuevas formas de pensar y actuar, así como modelos regenerativos que apuesten por el bienestar de las personas y del planeta.

Además de la presencia de Satish Kumar, la jornada contará con la participación de diferentes invitados vinculados a la ciencia, la comunicación, la agricultura ecológica, la cultura regenerativa y el arte.

Entre ellos estará Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de investigación del CSIC y uno de los divulgadores en ecología más reconocidos del país. Valladares dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. A lo largo de su trayectoria ha recibido, entre otros reconocimientos, los premios extraordinarios de licenciatura y doctorado y el premio internacional Mason H. Hale, concedido en Canadá en 1994.

También participará Jorge Neri, director de Cambio16 y autor de ‘La economía de la abundancia’. Abogado del Estado de Nueva York, empresario internacional y referente en sostenibilidad y transformación económica, Neri ha desarrollado durante más de tres décadas iniciativas en Estados Unidos, América Latina y Europa centradas en finanzas, inversión y desarrollo empresarial.

La dimensión local del encuentro estará representada, entre otros perfiles, por Maribel Juan, coordinadora del proyecto Banc de Terres de, la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera (Apaeef) y presidenta de la certificadora balear de la producción agraria ecológica. Juan es además agricultora del proyecto Finca Ecológica Can Fontet, donde trabaja junto a Fina Prats en la recuperación de razas autóctonas y variedades locales, cerrando ciclos dentro de la propia finca y poniendo el foco en la mejora del suelo como base para la producción de alimentos.

Maribel Juan Torres, coordinadora Banc de Terres Apaeef. / Delia de Miguel

Otro de los participantes será Finn Harries, diseñador ambiental e influencer ecológico internacional, cuyo trabajo se centra en el cambio climático, la ecología y las culturas regenerativas. Harries es cofundador de Earthrise Studio y de Juntos Farm, junto con Christian Jochnick. Juntos Farm está considerado uno de los proyectos clave de agricultura ecológica regenerativa en Ibiza.

La jornada contará también con la mirada artística de Eliana Perinat, artista y arteterapeuta perteneciente a la Asociación Española de Terapias Humanistas. Su investigación artística se centra en la naturaleza y en la relación del ser humano con ella. Perinat es cofundadora de la Asociación Despierta y custodia de Equisoain.

Eliana Perinat, en una de sus terapias en la naturaleza. / Delia de Miguel

El acto estará conducido por Ángel Cano, comunicador y divulgador ambiental, director de la Asociación Despierta, fundador del Festival de Cine Consciente ‘¡Despierta, el planeta te necesita!’ y creador del podcast ‘Ecocracia’.

En el encuentro participarán también Delia de Miguel, directora de la consultora 360º Bienestar, promotora de la cultura del bienestar y fundadora del Club de Turismo de Salud y Bienestar del Consell de Ibiza ‘Ibiza es Wellness’. De Miguel es además productora del Ibiza Wellness Weekend y del Global Wellness Day Ibiza, que han celebrado siete ediciones dentro del Club Ibiza Health and Beauty de Fomento del Turismo de Ibiza. El programa completo y las inscripciones están disponibles en la página web de 'Visionarios'.