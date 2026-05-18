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La última parada antes de empezar a correr

La última parada antes de empezar a correr | TONI ESCOBAR

La última parada antes de empezar a correr | TONI ESCOBAR

Entre la alegría y los nervios, la salida de la Mitja Marató ‘Illa de Formentera’ fue una auténtica fiesta en la que también hubo espacio para que muchos corredores apurasen los últimos rituales antes de lanzarse a devorar kilómetros: estirar piernas, ajustar dorsales… o hacer cola junto a los baños portátiles. La parada menos épica, pero quizá la más necesaria.

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