El traslado de fangos a Ca na Putxa agrava la presión sobre el vertedero de Ibiza

La situación del vertedero de Ca na Putxa vuelve a situarse en el centro del debate sobre la gestión de residuos en Ibiza. La Plataforma Hay Soluciones para el Vertedero de Ibiza ha reclamado al Consell insular que adopte medidas para poner fin al traslado de los fangos procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales —EDAR— de Sa Coma hasta el área ambiental situada en el municipio de Santa Eulària.

La petición se produjo este lunes, durante una visita a las instalaciones de la depuradora de Sa Coma en la que participaron representantes de la plataforma vecinal, el conseller de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés Roselló, y miembros de la Agencia Balear del Agua, Abaqua.

Según la información trasladada durante el encuentro, la EDAR de Sa Coma envía al vertedero una media de 300 toneladas de fango al mes. La plataforma sostiene que este volumen contribuye a aumentar la presión sobre Ca na Putxa, una infraestructura que, según advierten, se encuentra en una situación crítica y cuya vida útil está prevista hasta 2028.

Una alternativa pendiente para reducir el rechazo

Los vecinos consideran que continuar destinando estos residuos al vertedero supone agravar el problema, especialmente porque la celda siete es la última con capacidad para recibir residuos. Además, alertan de que el traslado de los fangos incrementa las molestias que ya padecen los residentes del entorno de Ca na Putxa.

Durante la visita también se informó de que Sa Coma recibe el 50% de los fangos generados en Ibiza y el 100% de los procedentes de Formentera. Una vez tratados en la depuradora, estos materiales son transportados en camiones hasta el vertedero gestionado por la UTE Giref.

La plataforma subraya además el impacto económico de este sistema. Según los datos conocidos durante la visita, el traslado y gestión de estos fangos supone un coste aproximado de 1,1 millones de euros anuales, una cantidad que repercute en el canon de saneamiento que paga la ciudadanía.

Hay Soluciones defiende que estos fangos podrían recibir un tratamiento adecuado para ser destinados a la agricultura, en lugar de continuar ocupando espacio en Ca na Putxa. Por ello, la entidad reclama que esta cuestión se incorpore al Plan de Choque de Residuos que está elaborando el Consell de Ibiza. La plataforma considera que buscar una salida para estos materiales es una medida necesaria para reducir la fracción de rechazo, aliviar la saturación del vertedero y anticiparse al escenario que se abrirá cuando Ca na Putxa agote su capacidad para seguir recibiendo residuos.