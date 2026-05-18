Traficaba con cocaína en un restaurante de Ibiza, ya la habían pillado antes y ahora le piden ocho años de cárcel

La Fiscalía pide ocho años de cárcel a una mujer acusada de traficar con drogas en un restaurante de Ibiza. El juicio estaba previsto que se celebrara este lunes por la mañana en la Audiencia Provincial, en Mallorca.

Los hechos tuvieron lugar el 22 de noviembre de 2019, cuando agentes de la Guardia Civil pillaron a la acusada, una española, con drogas. Según el relato de la Fiscalía, empleaba el restaurante de Sant Josep del que era encargada, que califican como "mesón", para pasar las sustancias. Ese día le encontraron cuatro envoltorios con una "sustancia blanca amarillenta pastosa, que resultó ser cocaína". Algo más de cuatro gramos que en el mercado hubieran alcanzado los 255 euros.

Además, en ese momento tenía en su poder 3.665 euros en efectivo en billetes pequeños "fruto" de la venta de la droga, indica el escrito de acusación, que relata que ya había sido condenada en mayo de 2021 por otro juzgado de Ibiza a un año y seis meses de prisión por un delito de tráfico de drogas, por lo que se aplica el agravante de reincidencia