Fiestas en Ibiza: Sant Josep revive sus tradiciones agrícolas en la fiesta de Sant Isidre

Sant Josep celebró ayer la festividad de Sant Isidre, una de las citas más arraigadas del municipio, con una jornada que combinó tradición agrícola, cultura popular y actividades para toda la familia.

La celebración arrancó por la mañana con una muestra de animales, una feria de artesanía y puestos de venta de producto agrícola local y plantas, mientras que por la tarde los más pequeños participaron en juegos tradicionales y talleres.

El momento más esperado llegó al atardecer con el tradicional desfile de carros, seguido de la misa, la procesión y el ball pagès. La cita tiene su origen en una celebración organizada en 1948 para bendecir la imagen de San Isidro, que había comprado la antigua Hermandad de Labradores y Ganaderos de San José. Aquel festejo dejó tal recuerdo que, más de medio siglo después, en 1999, los vecinos decidieron retomarlo y darle continuidad como fiesta anual. La fiesta se complementó con la III Fira de la Patata al mediodía, ampliando así la oferta de actividades para vecinos y visitantes.