Bañadores, gafas de sol, sudaderas y botiquines para los socorristas del norte de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Joan ha reforzado los medios del servicio de vigilancia y salvamento en las playas del municipio con la entrega de nuevo material de trabajo y equipamiento médico al personal de socorrismo.

La actuación forma parte de los preparativos municipales para la temporada, con el objetivo de garantizar que los equipos dispongan de los recursos necesarios para atender posibles incidencias en el litoral y ofrecer una respuesta adecuada a vecinos y visitantes. La concejala de Turismo, Playas, Fiestas y Juventud, Carmen Rodríguez Tur, supervisó la entrega del material durante una visita a la playa de Benirràs, donde también se revisó el estado de los recursos disponibles y la organización del dispositivo de vigilancia.

Equipamiento personal y botiquines actualizados

El material entregado incluye ropa de trabajo para los socorristas, como bañadores, gafas de sol, gorras, camisetas de tirantes, camisetas de manga corta y sudaderas. Además, el Ayuntamiento ha distribuido material médico para mantener actualizados los botiquines de las playas durante la temporada.

Rodríguez Tur destacó la importancia de contar con un servicio preparado y bien equipado para actuar con rapidez ante cualquier emergencia. "Contar con un servicio de socorrismo bien equipado es fundamental para garantizar la seguridad en nuestras playas y ofrecer una respuesta rápida ante cualquier emergencia", señaló la concejala.

La edil también agradeció la labor diaria de los socorristas y su compromiso con la protección de los usuarios del litoral. Con esta entrega, Sant Joan avanza en la mejora de los servicios de playa y en la coordinación de los medios necesarios para garantizar una temporada segura, ordenada y con una atención adecuada en las playas del municipio.