El rey recibe al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, en el marco de la Asamblea de las Ciudades Patrimonio

El rey Felipe VII ha recibido este lunes en el Palacio de El Pardo a la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, una lista de la UNESCO en la que están inscritas quince ciudades, entre las que se encuentra Ibiza. El alcalde Ibiza, Rafael Triguero, ha acudido al acto.

Alcalá de Henares; Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda son las otras 14 ciudades miembros inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Los alcaldes de las ciudades que integran este grupo, presidido por el de Segovia, José Mazarías, destacaron en la audiencia el apoyo de la Corona al trabajo conjunto que desarrollan en la preservación, defensa y difusión del patrimonio histórico y cultural de las ciudades inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Foto de familia de las Ciudades Patrimonio. / FRANCISCO GÓMEZ

Proyectos de la asociación

En el encuentro, Mazarías expuso los próximos proyectos de la asociación, entre ellos el Primer Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que se celebrará en Cáceres y que reunirá a las 64 ciudades iberoamericanas reconocidas por la UNESCO para impulsar el intercambio de experiencias en la gestión patrimonial y la coordinación ante retos comunes.

Asimismo, se señalaron las próximas conmemoraciones de aniversarios de las declaraciones como Patrimonio de la Humanidad en varias ciudades del grupo.

Sus cascos históricos han sido reconocidos como lugares de Valor Universal Excepcional por la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Dentro de la asociación, las ciudades fundadoras que participaron en el acto de constitución del grupo en 1993 fueron Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia y Toledo. Posteriormente y de forma sucesiva, ingresaron en el Grupo las siguientes ciudades que también forman parte de la Asamblea General: Córdoba (1996); Cuenca (1998), Álcalá de Henares (2000), San Cristóbal de La Laguna (2002), Ibiza/Eivissa (2002), Tarragona (2006), Mérida (2006), Baeza (2014) y Úbeda (2014).