Sin tatuajes, talla 36-38 “tipo Zara”, sin arrugas y de 35 años como mucho: los requisitos que deben cumplir las modelos de Adlib Ibiza

Sin tatuajes, cicatrices ni piercings, pelo “medio-largo” y una talla 36-38 “EU, tipo Zara”. Son algunas de las características que deberán tener las modelos que participen en la pasarela Adlib 2026, según los pliegos publicados por Ferias, Congresos y Eventos de Ibiza (Fecoev), que se encarga de contratar a la empresa que aporte los maniquís para esta edición. Los desfiles se celebrarán los próximos 5 y 6 de junio. El viernes 5 el certamen de jóvenes diseñadores ‘Futur Adlib’ y el sábado 6, la pasarela Adlib.

Los “requisitos mínimos indispensables para modelos femeninas” (la documentación subraya lo de “requisitos indispensables”) son un total de once. Para empezar, las modelos deben tener “una apariencia interesante y fresca” y entre 18 y 35 años. Una limitación, esta de la edad, curiosa, ya que algunas habituales del desfile de moda de Ibiza la superan. Deberán tener entre 1,78 y 1,81 metros de altura, pero sólo podrán tener la mínima 14 de las 43 modelos mujeres, y también un mínimo de 18,5% de índice de masa corporal “a los efectos de cumplir unos requisitos mínimos de salud”.

Las medidas máximas: 90-70-96

Las medidas de las modelos, para ajustarse al tallaje, deberán estar en un rango muy concreto: entre 82 y 90 centímetros de contorno de pecho, de 62 a 70 de cintura y entre 88 y 96 de cadera. No podrán tener tatuajes, cicatrices o piercings “visibles”, pero sí son imprescindibles los agujeros en las orejas para los pendientes.

Pasarela Adlib 2025 / Marcelo Sastre

En cuanto a la piel, ésta debe ser “suave y cuidada, sin arrugas faciales muy pronunciadas” y si bien puede estar bronceada, no debe tener “marcas solares de tirantes de bañador o bikini”. Esto último es otro de los requisitos que aparecen subrayados en la documentación. La manicura y pedicura deben llevarla en “tonalidades nude” y el cabello, “preferiblemente medio-largo, debe estar cuidado y brillante, sin tintes llamativos”.

“Las modelos deben transmitir positividad, energía y seguridad”, indica la documentación, que recuerda que alguno de los pases es posible que sea de ropa de baño, algo que deben aceptar las modelos.

Menos requisitos para los modelos masculinos

Los modelos masculinos, que serán cuatro, también tienen una serie de requisitos que cumplir para poder desfilar en Adlib, aunque son alguno menos: un total de diez. La mayoría, muy similares a los que se piden a las mujeres: 18,5% de masa corporal, apariencia “interesante y fresca” y transmitir “positividad, energía y seguridad”, la piel “suave y cuidada” y también sin arrugas faciales pronunciadas ni marcas solares ni tatuajes ni piercings visibles.

Ellos tienen que ser un poco más mayores que ellas: entre 20 y 35 años. La altura debe oscilar entre el 1,85 y el 1,92 metros y las tallas, también “tipo Zara” deben ser entre una 48 y una 52 de camisa y entre una 40 y una 44 de pantalón. Una variedad algo más amplia que en el caso de las mujeres.

Control de peso y altura

Todos ellos, tanto los modelos masculinos como las modelos femeninas deberán pasar un día antes de los desfiles de Adlib 2026, el 4 de junio a primera hora de la mañana, por el proceso de medición, en el que se rellena y firma un acta por cada modelo que incluirá: masa corporal y altura. Además, se verificará el ajuste de tallas con prendas no elásticas ni oversize, según detalla el documento, que señala que el contrato por las modelos será por un máximo de 98.500 euros.