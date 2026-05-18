Patrimonio de Ibiza: una oportunidad temporal para visitar la sede del Museo Arqueológico en Dalt Vila

El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera (MAEF) ofrece hasta el próximo viernes una serie de visitas guiadas a su sede en la plaza de la Catedral, que lleva 16 años cerrada y que ahora reabre temporalmente para mostrar los trabajos de restauración de la Capilla del Salvador y de la sala de la Universitat. A través de la exposición 'Quan les parets ens parlen', inaugurada este lunes, el MAEF aprovecha para divulgar algunos aspectos históricos que han quedado al descubierto con la intervención llevada a cabo entre 2020 y 2023.

Así, los estudios arqueológicos y de conservación, que quedan recopilados en varios paneles informativos, ponen de relieve que el edificio de la Universitat, que fue la primera institución de autogobierno de la Ibiza cristiana, se construyó en el siglo XIV sobre el trazado de la antigua muralla medieval y ocupó el espacio de una antigua torre. Respecto a la sala colindante, donde se levantaba la antigua Capilla del Salvador, los análisis confirman que la bóveda de crucería se levantó sobre un edificio preexistente de menor tamaño que el actual.

Las personas interesadas en conocer esta exposición, que tiene un aforo limitado a 15 personas, deben reservar una plaza en la página de internet del MAEF, sin coste alguno. Además de las visitas guiadas que se llevan a cabo esta semana, con motivo del Día Internacional de los Museos, este contenido divulgativo también se ofrecerá en distintas fechas señaladas a lo largo del año, como en las Festes de la Terra, según ha anunciado la directora del MAEF, Hortensia Blanco.