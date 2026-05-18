Pánico entre medusas: la aventura de una creadora de contenido haciendo pádel surf en Ibiza

La creadora de contenido @carlamarting_ ha vivido una inesperada aventura durante una jornada de pádel surf en Ibiza. Lo que parecía un plan tranquilo en el mar terminó convirtiéndose en una escena llena de tensión, risas y muchas medusas alrededor de la tabla.

La influencer compartió con sus seguidores el momento en el que se dio cuenta de que estaba completamente rodeada. “Uy, uy, uy, cariño, que estamos rodeados”, comentó mientras grababa la situación desde el agua. Aunque intentó tomárselo con humor, dejó claro que no tenía ninguna intención de caerse al mar.

“No me suelo caer, pero la verdad es que no me apetece nada, porque te pican y te dejan tieso”, bromeó la creadora de contenido al ver la cantidad de medusas que había a su alrededor. En el vídeo, @carlamarting_ se muestra entre sorprendida y nerviosa al comprobar que había ejemplares de distintos tamaños flotando muy cerca de ella.

La comparación con un parque de animales acuáticos

La escena se volvió todavía más llamativa cuando la influencer comparó el mar con un parque de animales acuáticos. “Yo no sé si he venido al Loro Parque o al Selwo Marina”, dijo entre risas, haciendo referencia a la cantidad de medusas que se encontró durante la excursión.

A pesar del susto inicial, la creadora de contenido mantuvo el tono divertido durante toda la experiencia. Sin embargo, también dejó claro que el baño quedaba descartado.

El vídeo refleja una situación muy habitual en verano en las aguas de Ibiza y de otras zonas del Mediterráneo: la presencia de medusas cerca de la costa, algo que puede alterar planes como el baño, el snorkel o actividades como el pádel surf.

En el caso de @carlamarting_, la salida terminó convertida en contenido viralizable: una mezcla de paisaje ibicenco, humor espontáneo y ese miedo compartido por muchos bañistas cuando ven tentáculos demasiado cerca.