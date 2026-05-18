Sanidad
Casi 400 pacientes de Ibiza y Formentera se quedan sin operaciones ni citas por la huelga de médicos
La convocatoria médica en las Pitiusas ha provocado la suspensión de 9 operaciones, 311 citas de Atención Primaria y 67 consultas hospitalarias
Cerca de 400 pacientes de las Pitiusas se han quedado este lunes con un palmo de narices al llegar a sus centros sanitarios y darse de bruces con la huelga de médicos. Un total de 387 personas han visto cómo el paro convocado por los médicos en protesta por el nuevo Estatuto Marco suponía la cancelación de sus citas.
En concreto, la huelga ha obligado a cancelar un total de 9 operaciones programadas, además de 311 citas en los centros de Atención Primaria y otras 67 en los hospitales de Ibiza y Formentera. Estas últimas incluyen tanto consultas de medicina especializada como pruebas diagnósticas.
Se trata del primer día de la cuarta y última semana de huelga convocada en toda España. Desde el Sindicato Médico de Balears (Simebal) han destacado el seguimiento de esta jornada, que ha sido especialmente significativo en los servicios hospitalarios.
Según los datos recopilados por Simebal en el total de las islas:
- El paro ha alcanzado el 90% en Anestesia y en la mayoría de servicios quirúrgicos.
- En Radiología el seguimiento también ha sido del 90%.
- En consultas externas hospitalarias ha llegado al 80%.
- Entre los médicos internos residentes (MIR) el seguimiento ha sido del 65%.
- En Atención Primaria se ha situado en torno al 50%.
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