O Beach Ibiza y Bam-Bu-Ku retoman sus limpiezas mensuales en la bahía de Sant Antoni

O Beach Ibiza y Bam-Bu-Ku volverán a impulsar este verano sus limpiezas mensuales de playa en la bahía de Sant Antoni, una iniciativa comunitaria que busca fomentar el cuidado del litoral y la implicación de residentes, trabajadores y visitantes en la protección del entorno natural de la isla.

La acción, que se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Antoni, alcanza este año su octava edición consecutiva. Desde su puesta en marcha en 2018, ha movilizado a cientos de voluntarios y se ha consolidado como una cita habitual durante la temporada estival.

La primera limpieza se celebrará el sábado 23 de mayo. A partir de esa fecha, las jornadas tendrán lugar el último sábado de cada mes, con nuevas citas previstas para el 27 de junio, 25 de julio, 29 de agosto y 19 de septiembre.

Cada actividad comenzará a las 9.30 horas en Bam-Bu-Ku, tendrá una duración aproximada de una hora y finalizará con un coffee break gratuito ofrecido por el establecimiento. Además, los participantes recibirán como agradecimiento una entrada gratuita para la fiesta del lunes siguiente en O Beach Ibiza.

Una acción abierta a vecinos, turistas y voluntarios

La participación será gratuita y abierta a cualquier persona interesada en colaborar. No será necesario inscribirse previamente, aunque la organización recomienda acudir con puntualidad al punto de encuentro. El material básico para la recogida de residuos será facilitado por los organizadores.

Durante estos años, las limpiezas han permitido recoger y clasificar distintos tipos de residuos, desde plásticos y colillas hasta objetos de mayor tamaño, contribuyendo de forma directa a la conservación de la costa de Sant Antoni.

El CEO de O Beach Group, Duane Lineker, ha destacado que esta iniciativa nace del compromiso con la isla y con quienes viven y trabajan en ella. "Ibiza es mucho más que una isla de fiesta. Es nuestro hogar, el de miles de residentes y trabajadores que hacen posible cada temporada", señal y anadió que el objetivo es devolver a Ibiza parte de lo que ofrece y promover un modelo en el que la diversión y la responsabilidad ambiental puedan ir de la mano.

La iniciativa contará también con la colaboración del equipo STAY OK Team, que aportará voluntarios y camisetas para los asistentes. Además, participarán equipos de fútbol, gimnasia y otras disciplinas patrocinados por O Beach Ibiza, que actuarán como embajadores del mensaje de que cuidar el entorno natural es una responsabilidad compartida.