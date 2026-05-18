Nico Abad recuerda el papel de la joven de Ibiza María Monfort Matutes, la novia de Jorge Martín, en el momento más difícil del piloto

Nico Abad ha dedicado una reflexión en su podcast al papel que juegan las parejas sentimentales en la vida de los deportistas de élite. Para ello, el periodista puso como ejemplo a Jorge Martín y a María Monfort Matutes, la novia del piloto madrileño, al recordar uno de los momentos más complicados que atravesó el campeón. La joven es hija de Carmen Matutes Prats, primogénita del empresario y expolítico Abel Matutes y de Nieves Prat, y el empresario Alejandro Monfort.

Abad evocó aquel episodio, el accidente de Martín en abril de 2025, con una frase especialmente contundente: "Yo creo que se ha visto cara a cara con Dios. Y le ha dicho: ‘Date la vuelta, que no es tu momento todavía". Con esas palabras, el comunicador quiso subrayar la dureza de una situación que marcó profundamente al piloto y a su entorno más cercano.

Durante el podcast, Nico Abad recordó que Jorge Martín llegó a llamar desde el hospital a su madre para despedirse, convencido en aquel momento de que la situación podía acabar de la peor manera. El relato no se planteó como una noticia de última hora, sino como una reflexión sobre la vulnerabilidad de los deportistas y la importancia de contar con apoyo emocional.

Una figura fundamental

En ese contexto, el periodista destacó el papel de María, pareja sentimental de Jorge Martín, como una figura fundamental en su vida personal. Abad amplió la reflexión más allá del motociclismo y señaló que una buena pareja puede ser clave no solo para pilotos o deportistas, sino para cualquier persona.

"Para ellos y para todos, una buena pareja sentimental es fundamental en la vida de las personas", apuntó el periodista.

La intervención de Nico Abad pone el foco en una dimensión menos visible del deporte de élite: el entorno íntimo que acompaña a los protagonistas lejos de la competición. En disciplinas de máximo riesgo como el motociclismo, donde la presión física y mental es constante, la estabilidad personal puede convertirse en un apoyo decisivo.

María aparece así como una figura relevante en la vida de Jorge Martín, especialmente al recordar una etapa marcada por el miedo, la recuperación y la necesidad de apoyo emocional. Una historia que Abad utiliza para reivindicar la importancia del amor, la compañía y las relaciones personales en los momentos límite.