Museo Arqueológico de Ibiza: "No tenemos ninguna noticia del proyecto de rehabilitación del Ministerio de Cultura"

La sede del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera (MAEF), que lleva cerrado 16 años, vuelve a estar disponible para visitas del público. Eso sí, se trata de una reapertura parcial y provisional hasta que se lleve a cabo la rehabilitación integral de toda su sede en Dalt Vila, aunque de momento no han salido a concurso los proyectos arquitectónico y museístico que el Ministerio de Cultura anunció para el verano de 2024.

Se da la circunstancia de que el MAEF es de titularidad estatal pero su gestión está adscrita al Govern balear, a través de la conselleria de Cultura. Precisamente, la Administración autonómica ha aprovechado este lunes, con motivo del Día Internacional de los Museos, para dar a conocer la exposición 'Quan les parets ens parlen', en el edificio que conforman la antigua Capilla del Salvador y la sala de la Universitat.

Todas las imágenes del museo de Dalt Vila que lleva dieciséis años cerrado / J.A Riera

Tras un largo periodo sin uso, en 2020 el Govern tuvo que intervenir con carácter de urgencia en este espacio por unos problemas de infiltración de agua, y acometió unas obras de restauración que se prolongaron durante tres años. Precisamente, la muestra que ahora alberga el MAEF, solamente a través de visitas guiadas y bajo reserva, se dedica a divulgar los aspectos históricos que revelan los muros de la Capilla del Salvador y de la Universitat, después de que se les retiraran capas de mortero y de pintura.

"Aprovechamos que esta intervención nos ha descubierto buena parte de la historia del edificio, porque se ha llevado a cabo una intervención arqueológica y de restauración con la que las paredes han quedado descubiertas", destaca la directora del MAEF, Hortensia Blanco. Además de dar a conocer este patrimonio al público, la muestra sirve de avance a la celebración del aniversario del museo, que en 2027 que cumple 120 años desde su fundación.

Los espacios del MAEF

El espacio que queda abierto temporalmente cuenta con el valor añadido de que fue la sede de la antigua Universitat, el órgano de autogobierno de la isla desde el siglo XIII, tras la conquista catalana, hasta la promulgación del Decreto de Nueva Planta, en el siglo XVIII. Pocos años antes de su abolición, la Universitat se amplió adquiriendo la Capilla del Salvador, una construcción que quedaba adosada a un muro, "probablemente construida en el siglo XV", detalla el historiador Antoni Ferrer Abárzuza, uno de los técnicos que ha llevado a cabo los trabajos de restauración.

Junto a estas dos salas, que quedan unidas, el MAEF cuenta con un tercer espacio de mayor superficie en la casamata del baluarte de Santa Tecla, que sigue cerrado al público a la espera de la rehabilitación que debe ejecutar el Ministerio de Cultura. Pese a los últimos trabajos de restauración en la capilla y la Universitat, también deberán someterse a otra intervención con la futura remodelación integral del MAEF.

"Ahora es un espacio restaurado, pero tiene sus carencias y limitaciones. Se debe continuar con la reforma integral del edificio, que tiene un artesonado de madera que necesita un control de la temperatura y la humedad para mantener sus condiciones", precisa Blanco. De hecho, calcula que los trabajos acometidos entre 2020 y 2023 solo representan un 25% de la intervención global que requiere el MAEF.

A la espera de los proyectos

¿Y cuándo va a ser posible la reapertura real del MAEF? En abril de 2024, el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, anunció para antes de ese verano la licitación de los proyectos arquitectónico y museístico que debían dar forma a la remodelación de todo el centro. Martí no se atrevía a calcular fechas para las obras, que deberán adjudicarse a través de otro concurso público posterior.

Sin embargo, en julio de ese mismo año, el Ministerio indicó que la licitación se iba a retrasar, ya que unas catas realizadas en el baluarte de Santa Tecla indicaban que uno de los muros de la casamata, añadido ya en el siglo pasado, podría esconder un espacio vacío que se podría incorporar para ampliar la zona expositiva. Este diario se ha dirigido este mediodía al gabinete de comunicación del Ministerio para preguntar si existen previsiones para estos proyectos, sin obtener aún la respuesta.

"No tenemos ninguna noticia del Ministerio. Le pediríamos agilidad para que el MAEF pueda abrir lo antes posible, como ya hemos solicitado como Govern balear en diferentes foros", ha indicado este lunes el conseller autonómico de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Por otra parte, Bauzà también admite que el Govern no ha iniciado el proceso para ceder la gestión del MAEF al Consell de Ibiza. Este traspaso de competencias quedó aprobado en febrero de 2024 en el Parlament balear, en una moción presentada por el diputado ibicenco del PP Jacobo Varela. Un mes después, el pleno del Consell aprobó otra propuesta idéntica, también defendida por el PP.

"Es verdad que se aprobó en el Parlament la voluntad del Consell de asumir la gestión del MAEF, pero no se ha iniciado ningún proceso. Nos sentaremos para que el personal [del museo] se integre dentro de la estructura del Consell de la mejor manera posible", avanza Bauzà.