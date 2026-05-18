Llama la atención que el programa Alquiler Seguro del Govern balear solo haya logrado movilizar cuatro pisos Ibiza

Que el programa Alquiler Seguro del Govern balear solo haya logrado movilizar cuatro pisos en la isla de Ibiza desde que se implantó hace un año y medio. El resultado es pobrísimo para una medida que el Govern esperaba que supusiera un punto a favor en la lucha contra la crisis habitacional de las islas. Habrá que ver si los cambios en el programa funcionan.

Llama la atención

Y si los alquileres están por las nubes en Ibiza y Formentera, no lo están menos las compraventas. El importe medio de una hipoteca en Ibiza ha superado ya la barrera del medio millón de euros y por el momento no se ve el final de la escalada. Hay dos datos abrumadores. El crédito medio para comprar un piso en Eivissa es el doble que en Mallorca y el triple que la media española.

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Esta escalada de los precios tanto de los alquileres como de las compraventas tiene muchos reflejos en la sociedad de las islas, uno de ellos es la falta de profesionales. Formentera lleva dos años sin poder cubrir las plazas de Lengua Castellana y Literatura y uno la de Cocina y Pastelería. En Ibiza han quedado desiertas Lenguaje Musical y Mantenimiento de Vehículos. Simplemente, nadie se ha presentado al concurso para cubrirlas.