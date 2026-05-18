Una 'influencer' recupera el caso de Nuria Escalante: sus últimos minutos de vida antes de desaparecer para siempre en Ibiza

La desaparición de Nuria Escalante sigue siendo, más de siete años después, uno de los casos sin resolver más inquietantes de las Islas Baleares. Tenía 52 años, era natural de Alicante y había vivido en distintas etapas en Ibiza por motivos laborales. En 2018 decidió regresar a la isla para intentar empezar de nuevo. Sin embargo, llevaba menos de un mes allí cuando se perdió su rastro.

Ahora, la influencer @melpermel ha recuperado el caso con un vídeo explicativo en Instagram y ha recordado las últimas imágenes conocidas de Nuria antes de desaparecer.

La última noche en la que se la vio con vida

El 31 de octubre de 2018 fue el último día en el que se vio con vida a Núria Escalante. Aquella noche, varias cámaras de seguridad la grabaron caminando por el paseo marítimo de s’Arenal, en Sant Antoni, junto a un hombre polaco, alto y corpulento, conocido como S.W.

"En un momento de la noche empezó a llover. Según la investigación, ambos corrieron para refugiarse en un antiguo hotel abandonado de la zona, un edificio ocupado por personas sin hogar. Nuria entró en aquel inmueble, pero nunca más se la volvió a ver salir", explica la creadora de contenido en el vídeo.

Un carrito, un gran bulto y una versión poco creíble

Algunos testigos aseguraron que en el interior del edificio se escucharon ruidos y discusiones. Horas después, entre las diez y las once de la noche, las cámaras volvieron a captar al hombre saliendo del antiguo hotel.

Esta vez iba solo. Empujaba un carrito de supermercado en el que transportaba un gran bulto cubierto con plástico.

"El hombre declaró que llevaba un motor de barca, pero su versión no convenció a los investigadores. Según las pesquisas, el volumen y la forma del objeto podían ser compatibles con el cuerpo de una persona", matiza Mel.

A medianoche, el teléfono móvil de Núria dejó de emitir señal. Desde ese momento, su rastro desapareció por completo.

Sus hijos denunciaron la desaparición dos días después

Dos días más tarde, al no tener noticias de ella, los hijos de Nuria denunciaron su desaparición. Desde el principio sostuvieron que su madre no se había marchado de forma voluntaria.

Como indica la creadora de contenido, "la investigación arrancó contemplando varias hipótesis, incluida la desaparición voluntaria. Sin embargo, con el paso del tiempo, los agentes cambiaron el enfoque del caso y comenzaron a investigarlo como un posible homicidio".

Búsquedas en pozos, torrentes y vertederos

La investigación fue amplia. Se analizaron decenas de vídeos de cámaras de seguridad y se realizaron búsquedas en pozos, fosas sépticas, torrentes, terrenos abandonados y otros puntos de la isla.

También se rastreó el vertedero de Ca na Putxa, pero no apareció ningún resto que permitiera esclarecer qué ocurrió con Nuria.

A finales de noviembre de 2018, la Guardia Civil detuvo a cinco hombres vinculados al entorno marginal en el que la mujer se había movido durante sus últimas semanas en Ibiza. Aun así, los principales sospechosos continuaban siendo los hombres que aparecían en las grabaciones.

Objetos de Nuria en una vivienda, pero sin pruebas concluyentes

Durante los registros, los investigadores encontraron ropa y objetos personales de Nuria en la vivienda de uno de los sospechosos. También comprobaron que este había borrado su historial de WhatsApp durante los días clave de la desaparición.

Pese a estos indicios, nunca se localizó el cuerpo de Nuria Escalante y las pruebas no fueron suficientes para condenar a nadie. Los sospechosos quedaron finalmente en libertad y el caso quedó prácticamente paralizado.

Años después se llevaron a cabo nuevas búsquedas, pero tampoco dieron resultado.

Un misterio que sigue abierto en Ibiza

Más de siete años después, la desaparición de Nuria Escalante continúa sin resolverse. La última imagen conocida la sitúa entrando en un hotel abandonado de Sant Antoni junto a un hombre. Las cámaras nunca la grabaron saliendo. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de ella.