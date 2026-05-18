Gerry y Ben Clark, padre e hijo dialogan en Sa Nostra Sala entre pintura, cerámica y poesía

La sala de exposiciones Sa Nostra Sala abre ‘Encís. Pintura, ceràmica i poesia’, una muestra conjunta de Gerry Clark y Ben Clark que propone un diálogo íntimo entre padre e hijo a través de la pintura, la cerámica y poesía. La exposición fue presentada por la consejala de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramon, junto a los dos creadores, en un acto en el que se destacó el carácter especial de un proyecto que no formaba parte de la programación general, pero que ha podido incorporarse por su valor artístico familiar.

Ramon resaltó que la muestra representa una oportunidad poco habitual: reunir en un mismo espacio la obra de un padre y un hijo, estableciendo una conversación creativa marcada por la memoria, la herencia, el vínculo familiar y una sensibilidad compartida. La edil destacó además que la exposición abarca distintas disciplinas — pintura, cerámica y poesía—, por lo que "invita a públicos diversos a acercarse a una propuesta que combina lenguajes artísticos distintos".

Obras de cerámica de Gerry Clark. / Ayuntamiento de Ibiza

La exposición coincide también con un momento vital significativo para Gerry Clark, que cumple 80 años y que llegó a Ibiza hace más de cuatro décadas. Desde entonces, el artista se ha consolidado en la isla como pintor, escultor y ceramista, hasta convertirse, como señaló Ramon, en “un ibicenco más”. Su obra mantiene viva la esencia de Ibiza en cada pincelada, en cada volumen y en cada pieza.

Pequeñas grandes historias para una familia de artistas

Entre las piezas más especiales de la muestra figura una escultura cerámica de 1991 que reproduce el pastel de la boda de Gerry Clark, celebrada en Ibiza. Bajo la obra se puede ver una fotografía real de aquel pastel, con Gerry, su esposa y sus tres hijos, lo que convierte la pieza en uno de los núcleos emocionales de la exposición. No es únicamente una obra artística, sino también un fragmento de aquella vida familiar conservado en cerámica.

Pastel de bodas de Gerry Clark hecho en cerámica. / Ayuntamiento de Ibiza

Ben explicó que la muestra reúne piezas de distintas etapas. Algunas obras de cerámica tienen más de 30 años, mientras que otras pertenecen a periodos más recientes. También sobresale un gran Quijote, realizado hace dos décadas. En cuanto a las pinturas, muchas han sido creadas durante el último año con motivo de esta exposición, aunque también se incluyen obras anteriores. Varias de ellas están realizadas con espátula, una técnica que Gerry ha querido destacar por su dificultad y por la fuerza expresiva que aporta a la obra.

La cerámica como lugar central del recorrido

La cerámica ocupa un lugar central en el recorrido. Gerry en Ibiza construyó su casa, sus talleres y una vida vinculada al arte, muchas de las piezas están marcadas por la paciencia, el riesgo técnico y la fragilidad del proceso. Ben recordó que, en su infancia, fue testigo tanto de las obras que salían bien como de aquellas que se rompían o se fundían durante el horneado, una parte invisible pero fundamental del trabajo cerámico.

El poeta participa en la exposición como “acompañante poético”, aunque insistió en que “el artista verdadero” es su padre. Su aportación consiste en una selección de poemas ya publicados, elegidos no porque hayan sido escritos expresamente para los cuadros o las esculturas, sino porque podían establecer un diálogo natural con ellos. Algunos pertenecen a libros anteriores y otros a su nuevo poemario, ‘Semiótica nuclear’, que sale a la venta coincidiendo con estos días de presentación. En la sala, la lectura se produce de otra manera: de paso, acompañada por las piezas, condicionada por los cuadros y las esculturas.

Uno de los poemas seleccionados, explicó Ben, está dedicado a su padre y pertenece al libro ‘Demonios’. El texto resuena con una obra sobre Dalt Vila y parte de una idea muy vinculada a la escultura: las piezas grandes deben estar huecas por dentro. A partir de esa imagen, el poema habla también de lo que permanece escondido dentro de una obra, dentro del artista y dentro del padre.

Ibicencos en cerámica, hechos por Gerry Clark. / Ayuntamiento de Ibiza

La muestra permite además acercarse a los cambios que ha vivido Ibiza en el mundo artesanal. Ben recordó que su padre ha hablado muchas veces del descenso de la comunidad de ceramistas en la isla, no por una pérdida de calidad, sino por la reducción del número de artesanos, el encarecimiento de los materiales y los cambios en el turismo. Antes, muchos artistas podían mantener una doble línea de trabajo: una más artística y otra pensada para la venta en mercadillos. Hoy, explicó, ese modelo se ha transformado, entre otras cosas porque los visitantes ya no compran cerámica del mismo modo.

Pintura y poesía en la exposición 'Encís. Pintura, ceràmica i poesia'. / Alejandra Larrazábal

Pese a esos cambios, ‘Encís. Pintura, ceràmica i poesia’ reafirma las obras de Gerry donde late una Ibiza vivida durante 40 años, mientras que los poemas de Ben abren nuevas lecturas sobre la familia, el territorio y el paso del tiempo. La exposición podrá visitarse hasta el 6 de junio en Sa Nostra Sala y se presenta como un vínculo entre dos generaciones que la isla ha dejado en la vida y la obra de Gerry y Ben Clark.