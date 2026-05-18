Sostenibilidad
Reciclar también se entrena: Ibiza lanza una campaña en sus polideportivos
La iniciativa ‘La teua millor marca, Eivissa circular i sostenible’ recorrerá instalaciones deportivas de los cinco municipios con juegos, actividades y puntos informativos sobre prevención de residuos
El Consell de Ibiza ha presentado este lunes en el complejo deportivo de es Raspallar la nueva campaña de sensibilización ambiental ‘La teua millor marca, Eivissa circular i sostenible’, una iniciativa impulsada por el departamento de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra cada 17 de mayo.
La campaña se desarrollará durante esta semana en diferentes instalaciones deportivas de los cinco municipios de la isla con el objetivo de fomentar la prevención de residuos, el reciclaje y la concienciación ambiental entre la ciudadanía, con especial atención a los más jóvenes.
El conseller de Gestión Ambiental, Sostenibilidad, Innovación y Transparencia, Ignacio José Andrés, ha manifestado durante la presentación que "el deporte y la sostenibilidad comparten valores muy importantes como el compromiso, la responsabilidad y el trabajo colectivo". Asimismo, ha señalado que la iniciativa pretende "acercar la cultura del reciclaje a los espacios cotidianos de convivencia y participación ciudadana".
'Street marketing'
La acción se plantea como una propuesta de street marketing que recorrerá varios polideportivos de la isla mediante estands informativos dinamizados por educadores ambientales. Estos profesionales interactuarán con los asistentes y ofrecerán información sobre reciclaje, reducción de residuos y hábitos más sostenibles.
Entre las actividades previstas destaca un juego participativo inspirado en el tradicional juego de la oca, con un circuito instalado sobre una lona textil ecológica. La dinámica combinará pruebas deportivas, preguntas sobre reciclaje y actividades vinculadas a la sostenibilidad. Al completar el recorrido, los participantes recibirán distintos obsequios divulgativos relacionados con la campaña.
El estand incluirá además elementos visuales e interactivos vinculados a la imagen de la iniciativa, como cubos de reciclaje personalizados, dados gigantes, material deportivo y herramientas digitales de participación.
Tras la presentación celebrada en es Raspallar, la campaña continuará durante los próximos días en las instalaciones deportivas de Can Misses, sa Pedrera, Santa Eulària, Sant Miquel y Can Guerxo.
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